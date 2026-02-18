Hình ảnh đẹp về người lính nơi biên giới Pa Tần

Trung tá, Lò Văn Nguyệt Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pa Tần phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm cho người dân bản Pho 2. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Thực sự là người con của bản làng

Ở Pa Tần, những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Pa Tần (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) đã và đang dày công xây đắp lên những trang sử hào hùng của Bộ đội Cụ Hồ. Họ thầm lặng cống hiến, không quản ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chia ngọt sẻ bùi cùng đồng bào các dân tộc vùng núi cao Tây Bắc.



Là địa bàn chiến lược có hơn 22km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn, với 26 bản vùng cao nằm rải rác trên địa hình có nhiều núi cao hiểm trở, Pa Tần vẫn là một trong những nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Dù vậy, những chiến sĩ của Đồn Biên phòng Pa Tần đã nỗ lực vượt qua để xây dựng tình quân dân luôn nồng ấm, gắn bó keo sơn với đồng bào các dân tộc nơi đây. Họ coi biên giới là nhà, đồn là quê hương, bà con dân bản là người thân ruột thịt. Phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám dân, bám địa bàn, bám cơ sở; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) đã trở thành kim chỉ nam hành động, là "mệnh lệnh từ trái tim" của mỗi người lính.



Đồn Biên phòng Pa Tần phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Pa Tần, trưởng bản, Bí thư chi bộ bản Pho 2 triển khai các Nghị quyết trong việc xây dựng Đảng và giúp dân phát triển kinh tế. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Trung tá Lò Văn Nguyệt, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pa Tần, chia sẻ: “Để dân tin, dân yêu và dân làm theo, người lính không thể chỉ đứng từ xa quan sát. Chúng tôi đi sâu, đi sát vào từng bản, từng nếp nhà, cùng bà con lên nương gặt lúa, thu hoạch ngô, chia sẻ từng bát cơm; phải nói được tiếng nói của đồng bào, hiểu được cuộc sống khó khăn vất vả, những nỗi trăn trở của người dân. Mỗi khi các hộ dân xây dựng nhà hay các gia đình có công việc lớn nhỏ thì không thể thiếu những người áo lính. Có như vậy, chúng tôi mới thực sự trở thành người con của bản làng".



Ở bất cứ bản nào của xã Pa Tần, từ những đỉnh núi trùng điệp, mây mù che phủ đến thung lũng sâu, đều in đậm hình dáng, dấu chân của người lính quân hàm xanh. Họ có mặt khi người dân dựng nhà mới, sửa chữa những nếp nhà dột nát. Các anh còn hỗ trợ cây, con giống tạo sinh kế cho người dân, cùng bà con phát nương làm rẫy, thu hoạch mùa màng nông sản khi mùa vụ tới. Các anh tiên phong làm kinh tế thực thụ, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Đồn Biên phòng Pa Tần là hỗ trợ cấp bò giống, gà con nuôi lấy thịt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.



Gia đình chị Lò Thị Vòng (bản Pa Tần 3) là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm. Xúc động khi được Đồn Biên phòng Pa Tần cấp cho con bò giống, chị Vòng chia sẻ: “Đây là tài sản lớn nhất mà gia đình tôi từng có. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc hằng ngày, cắt cỏ cho bò ăn, giữ ấm khi mùa đông giá rét để mong bò sớm sinh sản, phát triển kinh tế gia đình, có cái ăn cái mặc bền vững mới thoát được khổ".

Hàng trăm hộ gia đình khác tại xã vùng cao biên giới Pa Tần cũng được bộ đội biên phòng hỗ trợ. Với anh Giàng A Chu và một số hộ dân khác ở xã Pa Tần được Đồn Biên phòng hỗ trợ gà con nuôi để lấy thịt. Đàn gà được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn cách chăm sóc nuôi nhốt, tiêm phòng dịch nên phát triển tốt, hứa hẹn tạo thêm nguồn thu nhập cho bà con trang trải cuộc sống.

Cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pa Tần xuống hộ dân được Đồn cấp bò giống để kiểm tra, hướng dẫn cách chăm sóc tại bản Pa Tần 3. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Niềm tin của đồng bào vùng biên

Sự hiện diện của Bộ đội biên phòng không chỉ giúp xóa nghèo mà còn mang lại niềm tin, chỗ dựa tinh thần vững chắc của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc. Trước đây, ở xã Pa Tần vẫn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ sự tuyên truyền vận động của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần, bà con đã dần thay đổi nhận thức, có ý chí vươn lên phát triển kinh tế, hòa nhập với nếp sống văn hóa mới.



Nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của những người lính quân hàm xanh là bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, rất cần sự phối hợp chặt chẽ với nhân dân. Tại Pa Tần, mỗi người dân chính là một "cột mốc sống". Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, Đồn Biên phòng Pa Tần đã xây dựng được một mạng lưới an ninh nhân dân vững chắc.



Bà con không chỉ tích cực tham gia cùng bộ đội tuần tra đường biên, mốc giới, mà còn là một kênh cung cấp nguồn tin quan trọng, giúp đấu tranh, ngăn chặn, tố giác các loại tội phạm tại khu vực biên giới, từ buôn lậu hàng hóa đến tuyên truyền tà đạo trái phép. Sự gắn kết với đồng bào được người lính quân hàm xanh xây dựng từ những việc làm nhỏ nhất như lớp học xóa mù chữ dành cho người dân trong các bản vào buổi tối; phối hợp chăm sóc, khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân; chương trình nâng bước em đến trường, nhận nuôi dạy đỡ đầu trẻ mồ côi không nơi nương tựa, “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho học sinh…



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần hỗ trợ giúp dân dựng những nếp nhà mới giúp dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Khi công nghệ số len lỏi vào từng bản làng, những người lính biên phòng lại kiên nhẫn "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân cách sử dụng điện thoại thông minh, tham gia tố giác tội phạm qua hòm thư định danh điện tử, cách dùng mạng internet an toàn, tiếp cận kiến thức hữu ích áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế... Họ hướng dẫn người dân cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, trang mạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng…



Hình ảnh những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Pa Tần luôn hòa quyện vào màu xanh nơi đại ngàn. Tình quân dân chính là ngọn lửa sưởi ấm những bản làng, là sức mạnh giúp bảo vệ vững chắc từng tấc đất, đường biên mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc.





Cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pa Tần hướng dẫn người dân cách chăm sóc đàn vật nuôi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Từ nỗ lực đồng cam cộng khổ của người chiến sĩ quân hàm xanh luôn sát cánh cùng đồng bào các dân tộc, cuộc sống mới đang phát triển mạnh mẽ trên vùng biên viễn Lai Châu. Những nếp nhà mới đang mọc lên vững chãi hơn, bản làng khang trang, cuộc sống no ấm hơn, con em đồng bào được học hành, tương lai rộng mở. Và hơn hết, chính là niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc vào những sách của Đảng, Nhà nước và người lính nơi biên cương./.