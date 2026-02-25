Hiệu quả từ mô hình "Ngôi nhà an toàn số" của Hội Phụ nữ phường Sa Đéc

Hướng dẫn trẻ em tìm các video về bảo vệ an toàn cho bà mẹ và trẻ em trên nền tảng TikTok. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN



* "Ngôi nhà an toàn số" bảo vệ nhiều gia đình



Một trong những ứng dụng hiệu quả và thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc phát huy là mô hình "Ngôi nhà an toàn số". Theo bà Huỳnh Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc, mô hình ra đời nhằm mục đích truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bình đẳng giới và an toàn trên môi trường mạng thông qua các nền tảng số phổ biến. Bên cạnh đó, mô hình tạo dựng một không gian trực tuyến an toàn, thân thiện – nơi phụ nữ và trẻ em có thể tiếp cận thông tin hữu ích, được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời khi gặp vấn đề về tâm lý, pháp lý hoặc nguy cơ mất an toàn.

Chụp sản phẩm và đưa lên nền tảng số để giới thiệu với khách hàng. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Mô hình được phổ biến rộng rãi trên trên các nên tảng Fanpage Facebook, TikTok, nền tảng Zalo và các nền tảng mạng xã hội khác, Giới trẻ ngày nay sử dụng điện thoại thành thạo, với xu hướng xem những clip ngắn, chứa nội dung súc tích, dễ hiểu, vui vẻ. Nắm được điều này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc tạo nên những clip tuyên truyền hiệu quả hơn, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Đến nay, mô hình đã đạt được nhiều hiệu quả trong việc bảo vệ an toàn cho gia đình, nhất là trẻ em và phụ nữ trên địa bàn phường. Để mô hình lan tỏa nhanh, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng mô hình, hay cách thức truy cập vào thông tin của "Ngôi nhà an toàn số" trên các nền tảng.



Bà Dương Yến Thư, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc chia sẻ, từ khi ra đời cho đến nay, mô hình đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người yếu thế. Nhiều chị em trước đây dễ tin vào tin nhắn, cuộc gọi lạ, nay đã biết kiểm tra thông tin, không chuyển tiền khi chưa xác minh, không bấm vào đường link nghi ngờ. Có trường hợp nhờ xem video cảnh báo mà kịp thời ngăn người thân tránh bị lừa đảo. Trẻ em cũng ý thức hơn, không tùy tiện chia sẻ hình ảnh cá nhân và biết báo cho cha mẹ khi gặp nội dung xấu trên mạng.

Thông qua các mô hình ứng dụng số, trẻ em phường Sa Đéc được dạy kỹ: nghĩ trước khi đăng, không tin mọi thứ trên mạng, không gặp người quen qua mạng khi chưa có người lớn đi cùng, biết nói "không" và tìm sự giúp đỡ. Trẻ em còn được bảo vệ trên môi trường số thông qua sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường – công nghệ – pháp luật.

* Hỗ trợ người dân làm kinh tế



Bên cạnh ứng dụng chuyển đổi số vào bảo vệ an sinh xã hội cho người dân, nhiều phụ nữ tại phường Sa Đéc đã áp dụng công nghệ số để có thể tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, tăng cường liên kết với các đơn vị sản xuất để tạo nên gian hàng trên mạng cho gia đình, người thân.



Chị Nguyễn Thị Ngọc Lợi, thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Đéc chia sẻ, từ khi có chuyển đổi số, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ vào hoạt động hội, chị đã có thể học cách xây dựng các clip bán hàng online các sản phẩm tại nhà. Để bán hàng, chị Ngọc Lợi đã tự chụp hình các sản phẩm, tạo thành clip giới thiệu và đăng lên các nền tảng Zalo, TikTok, Facebook và bán hàng liên kết với nền tảng Shopee. Khi khách hàng truy cập vào đường link hay bài viết sẽ thấy được quy trình tạo nên sản phẩm để có quyết định lựa chọn sản phẩm hay không. Từ khi ứng dụng công nghệ số vào tiêu thụ hàng hóa đến nay, chị Ngọc Lợi có thêm nguồn thu nhập đáng kể; chị còn hỗ trợ nhiều cơ sở sản xuất tại phường Sa Đéc và các xã lân cận, các doanh nghiệp liên kết bán hàng thông qua hình ảnh tiêu thụ nguồn hàng ổn định hằng tháng.



Nền tảng số khi được áp dụng đúng chỗ, với mục đích xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, đã phát huy hết hiệu quả. Nhiều người dân tại phường Sa Đéc đã có thể tự tin khi nhận điện thoại lạ, tự tin xử lý các tình huống lừa đảo qua mạng mà không phải hoang mang, lo lắng như trước đây.



Bà Lê Thị Thanh Thảo, người dân tại phường Sa Đéc cho biết, hiện nay các thành viên trong gia đình bà đã hiểu các nguy cơ trên không gian mạng, từ lừa đảo kinh tế đến lừa đảo bán hàng, các thành viên trong gia đình đã cảnh giác, không còn bị lừa khi đặt hàng online như trước đây. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình bà Thảo cũng nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu cá nhân, không còn tâm lý chủ quan khi sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số./.