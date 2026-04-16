Hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp trong xóa đói, giảm nghèo

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội khảo sát mô hình sản xuất kinh doanh điêu khắc gỗ của anh Phan Huỳnh Châu ở Tổ dân phố Phước Trung, phường Hội An (Đà Nẵng). Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Thời gian qua, trên địa bàn xã Nam Trà My cũng đã chuyển sang trồng thử cây Sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế. Hiện toàn xã có 200 hộ đã tham gia trồng Sâm Ngọc Linh với tổng diện tích hơn 3 ha, tổng số cây sâm gần 65.000 cây, đến nay đã thu hoạch được hạt. Tuy nhiên năm 2025, năng suất đạt không cao do sâm bị bệnh, sương muối và chuột phá hoại số lượng lớn, gây thiệt hại cho bà con trồng sâm…Theo ông Hồ Văn Dư, Bí thư Chi bộ thôn Trà Mai (xã Nam Trà My), cả thôn hiện có hơn 3.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Thôn vẫn còn khoảng 30% là hộ nghèo, đời sống kinh tế bấp bênh. Thu nhập của người dân phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng cây quế, lúa, hoa màu và buôn bán. Thời gian qua, các cấp chính quyền đã tập trung đầu tư, phát triển, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao đời sống nhân dân. Nhưng đời sống của bà con còn nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, các khu dân cư nằm cách xa nhau. Những năm gần đây, điều kiện thiên tai khắc nghiệt khiến các tuyến đường huyết mạch liên tục chia cắt, sạt lở; các công trình hạ tầng điện và viễn thông cũng thường xuyên hư hỏng.Ông Hồ Văn Dư cho rằng, để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, địa phương cần hoàn thiện việc quy hoạch, bố trí các khu dân cư an toàn, phòng chống nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho bà con. Ông cũng đề xuất tăng cường kiên cố hóa các tuyến đường giao thông, đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thông suốt giữa các thôn và từ xã đi trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo điện, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và xóa các “vùng lõm” mạng viễn thông. Như vậy, người dân mới yên tâm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước…Theo báo cáo của UBND xã Nam Trà My, mặc dù phải thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 phát triển tương đối ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng (giá trị sản xuất) tăng 10,63%.Xác định năm 2026 là năm bản lề để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nam Trà My đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng; tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt từ 7,5% - 10%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt từ 10% trở lên; trồng mới từ 10 - 15 ha rừng, duy trì tỉ lệ che phủ rừng là 70%.Riêng về dược liệu, xã Nam Trà My đặt mục tiêu trong năm 2026 phát triển diện tích trồng Quế Trà My lên từ 100 đến 150 ha; Sâm Ngọc Linh trồng mới từ 0,5 đến 0,7 ha; các loại dược liệu khác (Đảng sâm, Giảo cổ lam, Chè dây…) trồng mới từ 4 đến 5 ha…Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND xã Nam Trà My đang tập trung từng giai đoạn, chia ra các nhiệm vụ đột phá phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Trần Văn Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, xã đang tập trung cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ tốt nhất cho người dân, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.Bên cạnh đó, xã tập trung mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã Nam Trà My theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I và Đại hội Đảng bộ xã Nam Trà My nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và sản phẩm OCOP để tạo ra chuỗi sản phẩm bền vững, tìm đầu ra cho sản phẩm dược liệu, nhất là cây chủ lực – Quế Trà My.Ngoài ra, sau khi thực hiện sắp xếp thì nguồn nhân lực địa phương còn rất hạn chế, xã đang tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, đồng thời xác định đây là khâu đột phá để phát triển trong cả nhiệm kỳ tới. Xã Nam Trà My cũng tăng cường đảm bảo an sinh, giảm thiểu tác động từ thiên tai, tăng cường hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp người dân thích ứng an toàn với các tình huống khắc nghiệt của thời tiết và thiên tai.Ông Trần Văn Mẫn cho rằng, về cơ bản, xã Nam Trà My có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn đặc trưng của một địa phương miền núi. Để một số thôn thoát khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn thì cần tăng cường nguồn lực đầu tư. Địa phương hy vọng sẽ có thêm các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương để đảm bảo nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa./.