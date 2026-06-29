Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thượng tôn pháp luật

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, chuyên gia và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Bộ tiêu chí, bảo đảm tính khoa học, khả thi, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố trước khi ban hành và triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Theo cơ quan soạn thảo, Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án, hướng tới hình thành hệ thống tiêu chí thống nhất để đánh giá kết quả thực hiện tại các sở, ngành, địa phương; đồng thời làm căn cứ kiểm tra, theo dõi, chấm điểm và đánh giá hiệu quả triển khai mô hình "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật" tại Hải Phòng. Bộ tiêu chí cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí được xây dựng theo phương thức chấm điểm định lượng, với tổng số 90 điểm, áp dụng riêng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu. Mỗi tiêu chí, chỉ tiêu đều được quy định thang điểm và tài liệu minh chứng cụ thể, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và gửi hồ sơ về Sở Tư pháp để tổng hợp, thành lập tổ thẩm định, đánh giá trước khi báo cáo UBND thành phố xem xét, công nhận kết quả. Trên cơ sở số điểm đạt được, các đơn vị được xếp loại theo bốn mức gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá không chỉ là căn cứ theo dõi việc triển khai Đề án mà còn được sử dụng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, làm cơ sở xem xét biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và lan tỏa văn hóa thượng tôn, tuân thủ pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về cấu trúc Bộ tiêu chí, hệ thống chỉ số đánh giá, phương pháp chấm điểm, tài liệu minh chứng và tính phù hợp của từng nhóm tiêu chí đối với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để các tiêu chí bảo đảm tính định lượng, dễ theo dõi, đánh giá, tránh chồng chéo với các bộ tiêu chí hiện hành; đồng thời phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí theo hướng gắn với kết quả thực chất của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và đánh giá; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời bảo đảm Bộ tiêu chí có thể áp dụng thống nhất, thuận lợi trong quá trình triển khai trên toàn thành phố.

Đại diện Sở Tư pháp - cơ quan chủ trì xây dựng Đề án và Bộ tiêu chí đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, cho biết sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí trước khi trình UBND thành phố xem xét, ban hành. Việc ban hành Bộ tiêu chí được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ Đề án xây dựng mô hình "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật", góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, nơi pháp luật được tôn trọng, chấp hành nghiêm và trở thành nền tảng cho mọi hoạt động của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, Bộ tiêu chí là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá khách quan kết quả triển khai, góp phần đưa các mục tiêu của Đề án đi vào thực tiễn. Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí theo hướng khoa học, rõ ràng, dễ áp dụng, có tính định lượng cao và phù hợp với đặc điểm tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bộ tiêu chí phải bảo đảm phản ánh đúng chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng văn hóa thượng tôn và tuân thủ pháp luật trên địa bàn thành phố.

Đề án được xây dựng trên cơ sở các chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đồng thời cụ thể hóa Đề án số 04-ĐA/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng. Đề án hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, nơi Hiến pháp và pháp luật được thượng tôn, trở thành chuẩn mực ứng xử của toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững. Đề án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo, với lộ trình triển khai điểm trong giai đoạn 2026-2027 trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố./.