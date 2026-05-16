Hiến đất mở đường, góp sức xây dựng nông thôn mới

Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ mái hiên, hàng rào, lùi công trình vào trong để bàn giao mặt bằng mở rộng đường. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Từ sự đồng thuận của người dân, địa phương có thêm nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ xây dựng nông thôn mới.



Tuyến đường qua thôn Hải Yên và thôn Kim Môn, xã Chư A Thai nay đã có mặt bằng rộng và thông thoáng hơn trước. Dọc hai bên đường, nhiều hàng rào, cổng ngõ, mái hiên đã được người dân tự tháo dỡ, lùi vào phía trong để bàn giao mặt bằng cho công trình. Trên nền tuyến đường cũ nhỏ hẹp, tuyến đường giao thông liên thôn dài hơn 1km, rộng 8m đang dần hình thành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản.



Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng khoảng 3m, mặt đường hẹp, xuống cấp khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa thu hoạch. Xe vận chuyển không thể vào sâu trong khu dân cư, người dân phải tự vận chuyển hàng hóa ra đường lớn mới bán được cho thương lái. Vì vậy, khi địa phương chủ trương mở rộng đường, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất.



Tuyến đường qua thôn Hải Yên và Kim Môn có 59 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng với diện tích đất hiến hơn 3.800 m². Sự đồng thuận này giúp địa phương giảm áp lực giải phóng mặt bằng, tiết kiệm nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Phạm Văn Hùng, thôn Kim Môn, một trong những hộ đi đầu hiến đất cho biết, khi Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường, người dân trong thôn rất phấn khởi. Gia đình ông chấp nhận lùi hàng rào, để cùng địa phương xây dựng tuyến đường sạch đẹp, giao thông thuận tiện hơn.



Không chỉ ở thôn Kim Môn, nhiều hộ dân tại thôn Hải Yên cũng tự tháo dỡ mái hiên, hàng rào kiên cố để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Ông Dương Văn Phon, thôn Hải Yên cho rằng, việc hiến một phần đất của gia đình trước mắt có thể ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, nhưng về lâu dài, con đường được mở rộng, việc đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này cũng được hưởng lợi. “Không chờ cán bộ đi vận động, người dân còn tự trao đổi, động viên nhau cùng tham gia. Mỗi hộ nhường một phần đất, nhưng đổi lại cả cộng đồng có tuyến đường rộng rãi để sử dụng lâu dài”, ông Phon chia sẻ.



Ông Đỗ Văn Lời, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Môn cho biết, thôn có 135 hộ dân, trong đó 17 hộ nằm trên trục tuyến đã hiến đất. Trước đây đường hẹp, xe thu mua nông sản phải dừng ở ngoài đường lớn, người dân muốn bán hàng phải tự vận chuyển ra điểm tập kết. Khi được tuyên truyền về chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, bà con nhận thấy công trình phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của mình nên đồng thuận cao.



Tại thôn Hải Yên, ông Trần Văn Nguyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho biết, thôn có 169 hộ dân, trong đó 43 hộ nằm trên trục đường đã tự nguyện tham gia hiến đất. Khi chủ trương được truyền đạt đến các hộ dân hai bên đường, bà con rất phấn khởi bởi tuyến đường cũ lầy lội, xuống cấp. Nhiều hộ đã tự tháo dỡ hàng rào kiên cố, tạo mặt bằng để triển khai công trình.



Không chỉ vận động bằng chủ trương chung, các thôn còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với từng hộ dân, làm rõ phạm vi ảnh hưởng và lợi ích của tuyến đường sau khi hoàn thành. Cách làm gần dân, rõ việc giúp quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, hạn chế phát sinh vướng mắc. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, cho biết, các tuyến đường triển khai trên địa bàn đã nhận được sự đồng thuận cao, qua đó giúp chính quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Xã thành lập tổ vận động giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị ở các thôn cùng tham gia vận động người dân hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường.