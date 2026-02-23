Hệ thống y tế duy trì thường trực, bảo đảm phòng chống dịch và khám chữa bệnh dịp Tết Bính Ngọ

Về tình hình dịch bệnh, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong tháng 1/2026, Ấn Độ ghi nhận 2 trường hợp mắc và Bangladesh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do virus Nipah. Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ xâm nhập vào nước ta ở mức thấp, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó; tổ chức hội nghị tập huấn; kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu quốc tế như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Bờ Y (Quảng Ngãi), Lệ Thanh (Gia Lai), Đăk Pơ và Bu Prăng (Lâm Đồng). Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah. Vẫn còn nhiều ca tai nạn do giao thông và pháo nổ dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

Cả nước ghi nhận 1.431 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay là 23.442 trường hợp, 4 ca tử vong. Tay chân miệng ghi nhận 955 trường hợp, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm là 14.596 trường hợp, 2 ca tử vong. Sởi ghi nhận 105 trường hợp, không có ca tử vong; lũy kế từ đầu năm là 1.415 trường hợp. Không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn; các bệnh khác ổn định.

Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thường trực 24/24 giờ, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; thực hiện báo cáo trực tuyến tại 1.672 cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh và trung tâm y tế khu vực.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc ghi nhận 567.496 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu; 200.772 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 22.082 ca phẫu thuật, trong đó 3.591 ca phẫu thuật cấp cứu; 18.167 ca đẻ, trong đó 8.928 ca mổ đẻ. Tổng số bệnh nhân tử vong (bao gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 2.261 trường hợp.

Bộ Y tế cũng cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết đã ghi nhận 27.021 lượt khám nghi do tai nạn giao thông; 10.780 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; 182 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông, trong đó 75 trường hợp tử vong trước viện, 44 trường hợp tử vong tại viện và 63 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Tai nạn do pháo nổ ghi nhận 345 trường hợp khám, cấp cứu (trong số này chưa loại trừ trường hợp trùng lặp theo danh sách ca bệnh, một số người bệnh có thể chuyển tuyến qua nhiều bệnh viện); 182 trường hợp phải nhập viện theo dõi; 1 trường hợp tử vong. Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức dịp Tết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 62 ca khám, cấp cứu; 31 ca nhập viện; 3 ca tử vong.

Về ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, toàn quốc ghi nhận 666 ca khám, cấp cứu; 418 ca nhập viện theo dõi điều trị; 12 ca chuyển viện; 2 trường hợp tử vong.

Trong dịp nghỉ Tết (từ ngày 14-22/2), cả nước ghi nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm. Tại Cà Mau có 3 người nhập viện sau khi ăn hải sản, đến nay đã ổn định sức khỏe và ra viện. Tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa ngày 19/2 ghi nhận 13 trường hợp phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá; các bệnh nhân đã ổn định và ra viện.

Về cung ứng thuốc, đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết), không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế trong phòng và điều trị bệnh trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế cho biết hệ thống y tế đã duy trì thường trực, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026./.