Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược

Hoạt động được tổ chức nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 (21/4/2026) và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975).



Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thanh, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trong thời đại khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang định hình mọi lĩnh vực của đời sống, tri thức không chỉ dừng lại ở nghiên cứu cơ bản mà phải được chuyển hóa thành giá trị thực tiễn. Đó chính là con đường tất yếu để khoa học thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thanh nhấn mạnh, tọa đàm là không gian kết nối tri thức và hành động. Tại đây, các diễn giả chia sẻ về xây dựng và vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu cơ bản và đào tạo, từ cơ chế thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, tọa đàm cũng mang đến những kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, tiêu biểu là các hệ thống robot tự hành - minh chứng sinh động cho năng lực làm chủ công nghệ, gắn kết giữa nghiên cứu, phát triển sản phẩm và ứng dụng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm đầu các quốc gia trong khu vực về khoa học và công nghệ.



Tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tô Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại USTH, từ cơ chế thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tô Thị Mai Hương cũng phân tích vai trò của liên kết viện - trường - doanh nghiệp trong việc chuyển giao tri thức, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho các sản phẩm khoa học công nghệ tham gia vào thị trường, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.



Tiến sỹ Ngô Mạnh Tiến, Trưởng phòng Tự động hóa các thí nghiệm vật lý, Viện Vật lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Nghiên cứu - phát triển - ứng dụng theo chuỗi; nhấn mạnh vai trò của đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác giữa viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong chế tạo thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đây là những yếu tố then chốt góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược tại Việt Nam.



Dịp này, một triển lãm sách được tổ chức từ ngày 17/4 đến ngày 21/5/2026 tại Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giới thiệu hơn 500 đầu sách và ấn phẩm khoa học tiêu biểu. Các tài liệu được tuyển chọn phong phú, gồm sách chuyên khảo, sách tra cứu, giáo trình và nhiều công trình học thuật thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động thường niên này có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian giao lưu, chia sẻ tri thức giữa các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên, góp phần thúc đẩy khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo./.