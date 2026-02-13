Hé lộ những tiểu cảnh đầu tiên của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa Xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Đường hoa năm nay mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm lịch sử, phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.



Dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 như một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m. Điểm nhấn của đường hoa là “Nhất mã thong dong” cũng là linh vật lớn nhất với chiều cao gần 7m, được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện môi trường. Chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.



Trong khi đó, lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô đầy ngọt ngào, cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng. Còn khu vực “Rực rỡ miền ký ức” nổi bật với chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m, trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Khi màn đêm buông xuống, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác. Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại đường hoa là đỉnh cao của sự đổi mới, khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Linh vật tại cổng chào sẽ kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị. Sự kết hợp giữa Mapping và cử động cơ học ở đầu và chân linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật. Hệ thống đèn viền LED chuyển động mềm mại dưới chân, kết hợp cùng các cánh cổng LED và ánh sáng đuổi, tạo nên một bản giao hưởng thị giác bùng nổ.

Riêng đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” được thắp sáng bởi hệ đèn tĩnh và không có yếu tố chuyển động cơ học nhưng chính kết cấu của linh vật khi kết hợp với ánh sáng ngoại cảnh lại tạo cảm giác chuyển động. “Giang sơn cẩm tú” quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.

Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, linh vật lớn nhất Đường hoa Bính Ngọ 2026, với chiều cao gần 7m. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN.



Theo Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, năm nay, năm bản lề của quốc gia, đánh dấu Thành phố Hồ Chí Minh mới hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”. Đường hoa phản ánh bước chuyển mình này với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ. Cổng chào rực sáng thể hiện sự gắn kết ba địa phương, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới.



Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Trưởng Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chia sẻ, bản giao hưởng mùa Xuân 2026 được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Đặc biệt, tiếp nối các năm trước, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc Tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân của Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh). Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 tiếp tục nhận được sự tham gia của Tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi quốc gia sẽ mang đến những đặc trưng văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian Tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập.