Hé lộ những màn trình diễn đỉnh cao trong đêm khai mạc pháo hoa Đà Nẵng 2024

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 mang chủ đề “Tinh hoa văn hóa” diễn ra vào tối 8/6 sẽ được mở màn bằng một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao trên mặt nước lần đầu tiên có tại Đà Nẵng, cùng sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.



Màn trình diễn đáng mong đợi nhất và chưa từng có trong các mùa DIFF trước đây trong đêm khai mạc DIFF 2024 là show trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboards. Là sự kết hợp điêu luyện giữa các vũ điệu trên mặt nước, trên không trung, cùng biểu diễn thể thao mạo hiểm kết hợp với bắn pháo hoa, show diễn được thực hiện bởi các vận động viên Jetski và Flyboards Top 1 thế giới nổi tiếng với các kỹ năng nhào lộn trên không trung.

Màn trình diễn Jetski & Flyboards trên sông Hàn lần đầu tiên xuất hiện trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều hấp dẫn bất ngờ. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, màn trình diễn đỉnh cao này do nhà sản xuất H2O đình đám của Úc thực hiện. Đây là đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới, với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức các show tại hàng chục công viên chủ đề ở Mỹ, Úc, Trung Quốc... và từng có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim bom tấn như James Bond, Mission Impossible. Sự góp mặt của màn trình diễn đầy bất ngờ này hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn khác biệt hoàn toàn của DIFF 2024.



Đêm khai mạc năm nay cũng sẽ bùng nổ với chương trình nghệ thuật vô cùng sôi động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi như ca sĩ Tùng Dương, Trang Pháp – cô gái vừa xuất sắc trở thành quán quân của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023”… Đặc biệt, chương trình nghệ thuật sẽ được trình diễn trên sân khấu được đầu tư quy mô lớn hơn và cải tiến nhiều công nghệ hiện đại hơn năm 2023, rộng hơn 20% so với năm 2023.



Đêm khai mạc sẽ là cuộc chạm trán giữa đội ArtEventia đến từ Pháp với màn trình diễn "Vũ điệu của Rồng" và đội chủ nhà Đà Nẵng với màn trình diễn “Vũ điệu của bầu trời” hứa hẹn sẽ là một trận “đấu pháo” đầy kịch tính và hấp dẫn đến phút cuối.



Theo Ban tổ chức, giá vé đêm khai mạc từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo 5 hạng khán đài. Đặc biệt, Combo All in One dành riêng cho du khách Việt (bao gồm 01 vé DIFF, 01 vé cáp treo lên Bà Nà và 01 suất buffet trưa) có giá chỉ từ 1.750.000 đồng cho người lớn và 1.500.000 đồng cho trẻ em./.



Thực hiện: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam