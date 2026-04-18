HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nghị quyết về phát triển cơ sở hạ tầng

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự Kỳ họp.



Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận, biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính Thành phố với tổng dự toán khoảng 29.591 tỷ đồng. Dự án xây dựng Trung tâm hành chính Thành phố có thể phục vụ nhu cầu làm việc của 8.000 cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố hiện nay và phục vụ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày đến làm việc với các cơ quan hành chính công thông qua hệ thống một cửa hiện đại. Bên cạnh đó, Trung tâm hội nghị biểu diễn, Quảng trường trung tâm và các công trình công viên cảnh quan trong Dự án Trung tâm hành chính sẽ đáp ứng phục vụ các sự kiện văn hóa và cộng đồng của Thành phố.



HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua Nghị quyết về chuyển chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Thành phố, dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch từ hình thức đầu tư công sang phương thức đầu tư đối tác công tư.



Tại Kỳ họp lần này, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết điều chỉnh tổng mức dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) thành 22.975 tỷ đồng (tăng thêm 3.358 tỷ đồng, do tăng tổng mức đầu tư dự án thành phần); điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2024-2027 thành từ năm 2024-2028, cho phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã quyết nghị thông qua Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 1).