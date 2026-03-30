HĐND Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố, kiện toàn bộ máy HĐND và UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Với 98,37% số phiếu tán thành, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.



Ông Nguyễn Văn Được sinh ngày 3/4/1968, quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi về nhận nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.



Ông Nguyễn Văn Được là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Từ tháng 2/2025 ông đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 7/2025, sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.



Cùng với vị trí chủ tịch, bộ máy lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được kiện toàn với việc 7 phó chủ tịch nhiệm kỳ trước được tín nhiệm tái cử. Đó là các Phó Chủ tịch UBND Thành phố gồm các ông: Nguyễn Lộc Hà (sinh năm 1974, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tỷ lệ tán thành 98,37%); Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1979, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đạt tỷ lệ phiếu bầu 99,19%); Hoàng Nguyên Dinh (sinh năm 1980, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đạt tỷ lệ 93,5%), ông Bùi Xuân Cường (sinh năm 1975, Thành ủy viên, tỷ lệ tán thành 100%); Bùi Minh Thạnh (sinh năm 1971, Thành ủy viên, đạt tỷ lệ 97,56%); Nguyễn Công Vinh (sinh năm 1972, Thành ủy viên, tỷ lệ phiếu đạt 99,19%) và Trần Văn Bảy (sinh năm 1971, Thành ủy viên, có tỷ lệ tán thành 99,19%).



Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu. Ông Võ Văn Minh sinh ngày 10/12/1972, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn là thạc sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, cử nhân Luật, kỹ sư ngành cung cấp điện Đại học Bách khoa; cao cấp lý luận chính trị.



Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập với Thành phố Hồ Chí Minh như Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Minh giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.



Ban thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới cũng được kiện toàn, ngoài Chủ tịch Võ Văn Minh còn có 4 Phó Chủ tịch, gồm các ông Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1968, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy); Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972, Thành ủy viên); Huỳnh Thanh Nhân (sinh năm 1969, Thành ủy viên) và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng (sinh năm 1979, Thành ủy viên), cùng đạt 100% phiếu bầu.



Cùng với đó, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 4 ban thuộc (Kinh tế ngân sách, Pháp chế, Văn hóa xã hội, Đô thị), bầu trưởng các ban, bầu 17 ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân.



Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND Thành phố



Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng quyết nghị và giám sát, hành động quyết liệt, hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.



Hội đồng nhân dân Thành phố giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc định hình thể chế, phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực, do vậy phải nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt trong phân bổ và sử dụng nguồn lực. Các bên liên quan cần phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền thành phố: một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện; hai trụ cột phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể.



Chúc mừng HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và 125 đại biểu HĐND Thành phố chính thức nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng lớn của cả nước; là trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh một siêu đô thị đặc biệt, Thành phố đứng trước yêu cầu rất cao về năng lực quản trị hiện đại, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.



Bên cạnh đó, chủ trương phân cấp, phân quyền đang được triển khai mạnh mẽ, Thành phố cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xác định năng lực quản trị thành phố ngang tầm để thực hiện nhiệm vụ. Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương để Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá về thể chế, nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý vượt trội để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.



Trong bối cảnh đó, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và dự thảo luật; phản ánh đầy đủ yêu cầu thực tiễn quản trị đô thị; nhận diện đúng điểm nghẽn thể chế; đề xuất giải pháp đột phá, khả thi, có tầm nhìn dài hạn, đồng thời đảm bảo mạch lạc, năng động, sáng tạo trong quyết sách các vấn đề quản trị phát triển Thành phố./.