Hào khí Đống Đa: Tự hào dòng máu Lạc Hồng

Đây là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc về một chiến thắng hiển hách trong lịch sử. Với khoảng 1.500 người tham gia, lễ hội khẳng định giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa - điểm đến du lịch tiêu biểu của Hà Nội, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về.



Lễ hội diễn ra với nghi thức truyền thống trang trọng. Sau lễ dâng hương và dâng hoa trước tượng đài, đền thờ Vua Quang Trung, các đại biểu cùng nhân dân đã ôn lại trang sử oanh liệt mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Qua đó, khẳng định giá trị trường tồn của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Nghi thức Tuyên đọc Chúc văn tại Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung đã trở thành tấm gương ngời sáng về trí tuệ và nghệ thuật quân sự kiệt xuất; là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta”.



Theo Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, 237 năm đã trôi qua, âm vang của bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần "thần tốc" vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đó không chỉ là tốc độ trong hành quân, mà là tốc độ trong cải cách, trong đổi mới tư duy, đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; là sự chủ động nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì tương lai đất nước và hoàn thành sứ mệnh phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm vững vàng trong kỷ nguyên mới. "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đống Đa luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nói ít làm nhiều, làm đến kết quả cuối cùng, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phường ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, cùng Thủ đô Hà Nội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam", ông Nguyễn Ngọc Việt khẳng định.