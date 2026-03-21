Hành trình về nguồn và bồi đắp truyền thống cách mạng cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Các đại biểu dâng hương tại di tích Đền An Biên (phường Đông Triều, Quảng Ninh). Ảnh: TTXVN phát

Các đại biểu tham gia hành trình về nguồn năm 2026. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN Chương trình dành cho 150 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 860.000 hội viên, phụ nữ trên toàn thành phố. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường An Biên, Lê Chân, Chu Văn An (Hải Phòng) và phường Đông Triều (Quảng Ninh).

Đoàn đã dâng hương tại đền Nghè, tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Phường Lê Chân, Hải Phòng); sau đó di chuyển đến các di tích đền An Biên (Quảng Ninh) và đền thờ Nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ (phường Chu Văn An, Hải Phòng). Đây là những di tích nổi tiếng, điểm đến tâm linh thu hút du khách thập phương; đồng thời là những địa chỉ đỏ gắn liền với tên tuổi các những danh nhân trong lịch sử dân tộc. Trong đó, đền Nghè và tượng đài Nữ tướng Lê Chân nhằm tưởng nhớ công lao của nữ tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, người có công khai khẩn vùng đất ven biển, lập nên trang An Biên xưa, đặt nền móng cho thành phố Hải Phòng ngày nay. Tại đây, sau khi dâng hương, các đại biểu được nghe thuyết minh về giá trị các di tích; qua đó, hiểu thêm về truyền thống và tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự hình thành và phát triển của vùng đất Hải Phòng; đồng thời tôn vinh tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó vươn lên của phụ nữ Việt Nam.

Theo Hội Phụ nữ thành phố Hải Phòng, chương trình “Hành trình về nguồn năm 2026” là hoạt động góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời tạo sự gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp Hội.

Năm 2026, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội Phụ nữ thành phố tập trung tuyên truyền, tập huấn, xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Giai đoạn tới, Hội sẽ triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, 2 khâu đột phá cùng các đề án Chính phủ.

Một trong 4 giải pháp trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 là đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục với yêu cầu của thời kỳ mới. Trong tháng 3/2026, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp hội viên hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu nước và biết ơn sâu sắc tới thế hệ cha ông. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống trong các cán bộ, hội viên, tầng lớp phụ nữ thành phố./.