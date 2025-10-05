Hành trình về nguồn của những cán bộ làm công tác ngoại giao nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia chương trình về nguồn có đại diện các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp, các doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên, sinh viên trên địa bàn Thành phố trực tiếp công tác trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân.

Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Trong 3 ngày diễn ra chương trình, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa như thăm, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị); thả hoa đăng tại bờ Nam sông Thạnh Hãn tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong trận chiến 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Đặc biệt, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM đã có buổi giao lưu cùng các cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp xúc động trong sự tri ân, tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Các thành viên trong đoàn, nhất là các đại biểu trẻ tuối đã bày tỏ sự cảm phục với tinh thần chiến đấu quật cường, bất khuất của các thế hệ cha anh; tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã dâng cả tuổi xuân cho hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM cũng đã đến thăm, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân, kính trọng với công lao của các vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị); viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (xã Linh Trường, tỉnh Quảng Trị).



Giao lưu cùng các cựu chiến binh Quảng Trị- những người trực tiếp chiến đấu trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM, chương trình về nguồn “Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng” là một hoạt động thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM dịp để các cán bộ làm công tác ngoại giao nhân dân Tp. HCM tưởng niệm, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, là hành trình của trái tim thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Từ đó, vun bồi, lan tỏa lòng tự hào dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn về lý tưởng sống, và hun đúc ý chí của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay nỗ lực vươn lên để xứng đáng với thế hệ cha anh.

Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp. HCM thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ tại bờ Nam sông Thạch Hãn.

Các đại biểu tham dự chương trình về nguồn “Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng” cũng đã đến thăm thăm Bảo tàng Đường 9- Khe Sanh; thăm Cầu Hiền Lương- Sông Bến Hải; Khu di tích địa đạo Vĩnh Mốc; Khu di tích lịch sử nhà tù Lao Bảo- nơi đã giam cầm nhiều cán bộ lão thành cách mạng Việt Nam trong thời kỳ tiền khởi nghĩa…./.