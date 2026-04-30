Hành trình về “địa chỉ đỏ”: Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ

Ký ức Hòn Hèo – dấu ấn không quên

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, nhiều gia đình trẻ đã đưa con em về các địa chỉ cách mạng trong tỉnh để tham quan, tìm hiểu lịch sử. Tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm tàu C235 ở Hòn Hèo (phường Đông Ninh Hòa), các em học sinh cùng gia đình được nghe kể về hành trình hơn nửa thế kỷ trước của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là một trong những tuyến đường vận chuyển chiến lược, chi viện cho chiến trường miền Nam, biểu tượng của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình.

Học sinh địa bàn tỉnh Khánh Hoà lắng nghe những câu chuyện lịch sử về Bến Hòn Hèo, Tàu C235 và giao lưu cùng bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Đêm 29/2/1968, khi Tàu C235 trên đường vào bến Hòn Hèo thì bị địch phát hiện, truy kích và bao vây. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh - chỉ huy tàu đã mưu trí, kiên cường chiến đấu, cùng đồng đội thả hàng xuống biển an toàn, kịp thời. Trước tình thế bị lộ, các chiến sĩ quyết định kích nổ tàu để bảo toàn bí mật.

Các cán bộ, chiến sĩ Tàu C235 đã chiến đấu anh dũng, 14 đồng chí hy sinh để giữ vững bí mật của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Trung úy, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh (1933–1968) được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1970.

Một số chiến sĩ sống sót đã rút vào vùng núi Hòn Hèo và được người dân, lực lượng địa phương cứu chữa, cưu mang. Nhớ lại thời điểm ấy, bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa) nguyên là nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo, xúc động chia sẻ: Năm đó, bà đang làm nhiệm vụ ở bến Hòn Hèo thì bị địch phá bến. Bà cùng lực lượng, người dân địa phương phải di tản lên núi Hòn Hèo. Khi Tàu C235 bị phá bỏ, bà đang ở trong núi, nghe tiếng nổ rất to, ánh lửa rực sáng cả một vùng trời. Sau nhiều ngày ẩn náu, bà men theo bìa rừng trở về và gặp lại những chiến sĩ sống sót trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.



“Từ núi xuống làng, tôi đi mấy nơi để tìm lương thực giúp các đồng chí nhưng rất khó khăn vì địch đã biết và phá hủy. Thời điểm đó, tôi chỉ có cách vào rừng đào khoai; kiếm vải dù của địch may từng cái võng để các đồng chí ăn no bụng, nghỉ ngơi”, bà Hường nghẹn ngào kể.

Bà Hường gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp về lòng yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng những hy sinh của cha ông để có được hòa bình hôm nay. Hiện nay, địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 tại bến Hòn Hèo (phường Đông Ninh Hòa) đã được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. Bà Hường kỳ vọng nơi đây sẽ tiếp tục là “địa chỉ đỏ” ý nghĩa, góp phần giáo dục lý tưởng sống và lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Thắp lửa tri ân, nuôi dưỡng khát vọng trẻ

Lắng nghe câu chuyện của bà Hường, em Nguyễn Khánh Hà, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Nam Nha Trang) xúc động chia sẻ, được về vùng biển huyền thoại và trực tiếp nghe những câu chuyện về lịch sử, về sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng khiến em và các bạn rất xúc động. “Chúng em xin được cúi đầu tri ân những người con của Tổ quốc đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của đất nước. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh đó”, Khánh Hà bày tỏ.

Lần đầu đặt chân đến bến Hòn Hèo, tận mắt chứng kiến những mảnh vỡ của Tàu C235 và lắng nghe câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, nhiều học sinh không giấu được xúc động. Các em còn tự tay làm đèn hoa đăng, nắn nót viết những dòng tri ân gửi tới những người đã nằm lại trong lòng biển. Với nhiều em, đây là một hành trình đặc biệt, khó quên.

Học sinh tham gia trải nghiệm vẽ tàu C235 tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển), phường Đông Ninh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Nha Trang) chia sẻ, chuyến đi giúp em hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của cha ông, để đất nước có được hòa bình hôm nay. Những câu chuyện lịch sử không còn là những con số, dữ kiện khô khan trong sách giáo khoa mà trở thành những bài học sống động, giàu giá trị.

Dẫn các em học sinh đến với địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 trong những ngày tháng 4 lịch sử đất nước, thầy Phạm Vũ Thanh An, Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mong muốn những hoạt động về nguồn sẽ giúp các em càng yêu thêm lịch sử, trân quý giá trị hiện tại và sống có trách nhiệm hơn. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hành trình ý nghĩa để vừa bổ trợ kiến thức, vừa bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh”, thầy An chia sẻ.

Những chuyến hành trình về các địa chỉ đỏ như bến Hòn Hèo không chỉ là dịp để thế hệ trẻ Khánh Hòa tri ân công lao những anh hùng, liệt sỹ, mà còn là bài học lịch sử sống động, tiếp thêm sức mạnh tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Tuổi trẻ Khánh Hòa đang ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, biến lòng yêu nước thành những hành động cụ thể, thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.