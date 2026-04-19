Hành trình Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc

Tri ân chính quyền địa phương, đơn vị, mạnh thường quân tại chương trình. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Chương trình với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và đại diện các đơn vị đồng hành. Ngay sau nghi thức tuyên bố lý do và trao thư cảm ơn, Ban tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực như tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Trẻ em, trao tặng học bổng dành cho học sinh hiếu học và 1.000 phần quà thiết thực cho thiếu nhi tại xã. Bên cạnh đó, mô hình “Gian hàng 0 đồng” cũng được tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã biên giới.



Tại chương trình, Ban tổ chức đã mở lớp tập huấn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại hội trường UBND xã cho các cán bộ Đoàn và thanh niên; tổ chức nhiều trò chơi dân gian cho các em nhỏ.

Học sinh nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: K GỬIH-TTXVN