Hành trình "Chia sẻ yêu thương" với bệnh nhân nghèo

Trao tiền hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Là hoạt động thường niên được duy trì suốt nhiều năm qua, chương trình “Chia sẻ yêu thương” đã trở thành điểm tựa tinh thần cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhân phải điều trị dài ngày, chi phí cao, không có điều kiện sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, chương trình còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, đồng hành, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Trao Thư cảm ơn cho các đơn vị, cá nhân hỗ trợ sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN



Năm nay, chương trình diễn ra trong không khí ấm áp với sự tham gia thiện nguyện của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu, ca sĩ Lam Trường, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, Hoa hậu Văn hóa hữu nghị quốc tế 2025 Mai Thanh Trúc cùng các nghệ sĩ khác. Những tiết mục văn nghệ gần gũi, giàu cảm xúc góp phần xoa dịu nỗi lo, mang lại niềm vui cho bệnh nhân và người thân đang túc trực chăm sóc.

Các đơn vị tài trợ trao Bảng tượng trưng cho Ban tổ chức. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao hỗ trợ trực tiếp cho 50 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, với tổng số tiền 125 triệu đồng. Đáng chú ý, thông qua hoạt động vận động nguồn lực xã hội hóa, chương trình tiếp nhận gần 2,5 tỷ đồng tiền ủng hộ, tạo nguồn lực quan trọng để tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các nghệ sĩ, đơn vị tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đã bền bỉ đồng hành cùng bệnh viện trong suốt 9 năm qua. Theo ông, bệnh viện là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp nhận điều trị nhiều ca bệnh nặng, bệnh khó, chi phí điều trị cao, vì vậy, sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người bệnh nghèo.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong cho biết, khi mùa Xuân đến, không phải bệnh nhân nào cũng có điều kiện trở về sum họp cùng gia đình. Với nhiều người, sự sẻ chia kịp thời về vật chất và tinh thần chính là nguồn động viên giúp họ vững tin điều trị, vượt qua bệnh tật. Bệnh viện mong muốn chương trình tiếp tục được lan tỏa sâu rộng để không bệnh nhân nào phải đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật.

Qua 8 năm triển khai, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vận động được gần 36,6 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 8.867 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2025, bệnh viện kịp thời tiếp sức cho 2.630 trường hợp, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 9 tỷ đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng./.