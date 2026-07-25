Hạnh phúc Cam: Triển lãm lan tỏa nghị lực sống của nạn nhân chất độc da cam

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cùng với sự chung tay của toàn xã hội và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chịu ảnh hưởng.

Chương trình giao lưu văn nghệ của "Ban nhạc Da cam" thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân và du khách tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Các thành viên "Ban nhạc Da cam" biểu diễn giao lưu văn nghệ, lan tỏa tinh thần lạc quan và nghị lực sống tại triển lãm "Hạnh phúc Cam". Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo Dài, Ủy viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu nội dung triển lãm "Hạnh phúc Cam" tới công chúng. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn của triển lãm là 65 tác phẩm ảnh do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Áo Dài tuyển chọn, giới thiệu. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện chân thực về hành trình vượt lên nghịch cảnh của những con người mang trong mình di chứng chiến tranh. Từ những khoảnh khắc đời thường đến những thành quả đạt được trong học tập, lao động và cuộc sống, các tác phẩm đã khắc họa ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với những hậu quả lâu dài mà chất độc da cam để lại. Sự kiện cũng hướng tới xây dựng một không gian sinh hoạt văn hóa, nơi các nạn nhân có cơ hội giao lưu, thể hiện năng khiếu và hòa nhập với cộng đồng.

Không gian triển lãm ảnh "Hạnh phúc Cam" tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Các sản phẩm thủ công do nạn nhân chất độc da cam thực hiện được giới thiệu tại triển lãm "Hạnh phúc Cam". Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Những tác phẩm ảnh ghi lại nghị lực vươn lên của nạn nhân chất độc da cam được trưng bày tại triển lãm "Hạnh phúc Cam". Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh không gian triển lãm ảnh, người dân và du khách còn được tham quan các sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật do chính các nạn nhân chất độc da cam sáng tạo. Đặc biệt, chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của "Ban nhạc Da cam" thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến nhiều tiết mục xúc động, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần lạc quan của những người không đầu hàng số phận. Những giai điệu và lời ca không chỉ chạm đến cảm xúc người xem mà còn truyền đi thông điệp về ý chí vượt lên giới hạn của bản thân.

Theo Ban tổ chức, chương trình "Hạnh phúc Cam" sẽ được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm một không gian văn hóa ý nghĩa dành cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng./.