Hãng thông tấn quốc gia Venezuela đề cao vai trò của Thông tấn xã Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác

Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Mexico Trương Phi Hùng tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela Simón Arrechide. Ảnh: AVN/TTXVN phát

Trong buổi làm việc ở trụ sở Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela tại thủ đô Caracas, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela Simón Arrechide nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu thành lập, TTXVN đã trở thành một công cụ truyền thông sắc bén của chính quyền cách mạng non trẻ.

Suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân và đế quốc, các phóng viên TTXVN đã không quản ngại hy sinh gian khổ, dũng cảm đưa tin từ chiến trường khốc liệt, truyền đi thông điệp về ý chí độc lập và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam. Cũng trong giai đoạn khói lửa đó, hàng trăm phóng viên TTXVN đã dũng cảm hy sinh trên chiến trường để có những bức ảnh, bài viết quý giá, góp phần quan trọng vào việc cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin khách quan về cuộc chiến cũng như tính chính nghĩa của Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Trong khi đó, Chủ tịch Hãng thông tấn quốc gia Venezuela (AVN) Pedro Ibáñe khẳng định sau khi đất nước thống nhất, TTXVN đã tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tích cực đưa tin về bảo vệ chủ quyền, thành tựu của công cuộc đổi mới, lan tỏa những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, những điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, TTXVN cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, những vấn đề cần giải quyết, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Chủ tịch AVN nêu rõ TTXVN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Với mạng lưới phóng viên thường trú rộng khắp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, TTXVN đã rất tích cực quảng bá sâu rộng về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời cung cấp thông tin đa chiều về các sự kiện quốc tế, giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn tình hình quốc tế.

Theo Chủ tịch AVN, trong suốt hành trình hình thành và phát triển, những thành tựu và đóng góp to lớn của TTXVN là một hình mẫu để nhiều hãng thông tấn Mỹ Latinh học tập, trong đó có AVN.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cũng đã bổ sung vai trò đặc biệt của TTXVN trong việc giúp người đọc nhận diện những thủ đoạn mà các thế lực thù địch sử dụng để tung tin giả, xuyên tạc lịch sử, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc sử dụng các dẫn chứng, lập luận khoa học, thông tin chính xác để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó. Việc này không chỉ giúp công chúng hiểu rõ bản chất vấn đề mà còn củng cố niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Liên quan đến hoạt động của TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Chủ tịch AVN Pedro Ibáñe bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với TTXVN trong hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi nghiệp vụ, khẳng định đây không chỉ là sự hợp tác trong lĩnh vực báo chí mà qua đó góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống Venezuela - Việt Nam. Theo ông Ibáñe, việc tăng cường trao đổi thông tin giữa AVN và TTXVN sẽ giúp người dân hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa, con người, lịch sử, và những thành tựu phát triển của nhau.

Điều này đặc biệt quan trọng khi hai quốc gia có khoảng cách địa lý xa xôi. Bên cạnh đó, việc tạo ra kênh thông tin 2 chiều chính thức giữa AVN và TTXVN sẽ đảm bảo rằng việc đưa tin về các chính sách, sự kiện và quan hệ ngoại giao được truyền tải một cách chính xác, đáng tin cậy, qua đó góp phần ngăn chặn những thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa hai nước./.