Hàng nghìn vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương thắp lửa ngọn đuốc truyền thống của Đại hội. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ 12 được tổ chức gồm 20 môn thi đấu, với tổng số 143 nội dung, tương đương 143 bộ huy chương. Ban Tổ chức đã tổ chức thi đấu xong 7 môn thể thao trước Đại hội, gồm: Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá, Pickleball, Khiêu vũ thể thao, Vũ đạo giải trí và Đua xe đạp. Trong chương trình chính thức từ ngày 7-15/5, các vận động viên thi đấu 13 môn còn lại, gồm: Bóng bàn, Bơi, Billiards & Snooker, Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Điền kinh, Quần vợt, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn, Tù lu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú khẳng định: Đại hội là ngày hội thể thao lớn của toàn dân. Thông qua Đại hội, các cơ quan chuyên môn đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao trong giai đoạn 2022 - 2026, thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Sự kiện cũng góp phần nâng cao trình độ về tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài từ tỉnh tới cơ sở; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của người dân; tuyển chọn, tập huấn chuẩn bị lực lượng vận động viên của tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026…

Trước đó, 45/45 xã, phường ở tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Mỗi Đại hội tổ chức 8 môn thể thao, trong đó có 4 môn dân tộc; thu hút hàng chục ngàn vận động viên tham gia đến từ các thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trường học. Đã có 11 sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức Đại hội, thu hút hàng chục vạn lượt khán giả tới xem cổ vũ, động viên, tạo thành một chuỗi các sự kiện thể thao. Từ Đại hội Thể dục thể thao cơ sở, các xã, phường, đơn vị đã tuyển chọn được vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 12 năm 2026.

Cùng với hoạt động thể thao, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư” trong ngày 10-11/5. Đây là sự kiện kinh tế - đối ngoại quan trọng, thu hút hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước, gồm cơ quan ngoại giao như Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Cùng với đó là hoạt động khảo sát thực địa các khu vực tiềm năng, tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, triển lãm sản phẩm OCOP, ký kết hợp tác đầu tư, khởi công một số dự án trọng điểm... Việc tổ chức đồng thời hai sự kiện lớn không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên năng động, giàu tiềm năng, sẵn sàng hội nhập, phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững trong thời gian tới…/.