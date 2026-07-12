Hàng nghìn người tham dự đại nhạc hội "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh"

Tiết mục văn nghệ tại đêm Đại nhạc hội ở khu du lịch Eo gió. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Chương trình do Tập đoàn FLC tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang đến sản phẩm giải trí quy mô cho người dân và du khách mà còn góp phần đa dạng hóa các hoạt động du lịch về đêm, quảng bá hình ảnh biển Quy Nhơn, gia tăng sức hút của điểm đến trong mùa cao điểm hè và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Đêm nghệ thuật được dàn dựng trên sân khấu ngoài trời với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Dương Edward, Văn Mai Hương, Dương Thuận và Hoàng Ngân. Đặc biệt, sức nóng của đêm nhạc được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của "phù thủy âm thanh" DJ Trang Moon với những bản phối EDM sôi động đầy mê hoặc cùng nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung khiến hàng ngàn khán giả không thể ngồi yên.

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc, điểm nhấn được mong chờ nhất của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được thực hiện tại Eo Gió tạo nên không gian lễ hội sôi động. Sự hòa quyện giữa ánh sáng, biển trời và thiên nhiên Eo Gió tạo nên khoảnh khắc đắt giá của đêm hội, mang đến những góc check-in "triệu view" cho người dân và du khách tham dự.