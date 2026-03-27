Hàng ngàn người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Cách đây 80 năm, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Sức khỏe và thể dục” đăng trên báo Cứu quốc, kêu gọi toàn dân tập thể dục. Người khẳng định: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được các cấp, các ngành tỉnh An Giang triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao thể chất và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam mà còn hướng tới các mục tiêu khuyến khích mọi người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao, coi đó là thói quen hàng ngày để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể chất cho bản thân và cộng đồng, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể thao vừa mang lại sức khỏe, vừa kết nối cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy năng suất lao động, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Các đơn vị tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trong bầu không khí náo nhiệt, phấn khởi, hàng ngàn bước chân cùng hòa nhịp chạy đồng hành trên cung đường, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu về tinh thần thể thao và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa đặc biệt, gợi lại lời kêu gọi lịch sử “toàn dân tập thể dục” cách đây 80 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh hãy còn nguyên giá trị, nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể, “Tự mình hàng ngày tập luyện thể dục là bổn phận của mỗi một người yêu nước”. Thông điệp của Bác trở thành lời nhắn nhủ mạnh mẽ về việc coi trọng sức khỏe, xem tập luyện thể dục là một phần của lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Cùng với đó, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người, từng bước trở thành hoạt động thường niên. Qua đó, hoạt động khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất, tầm vóc, góp phần phục vụ học tập, lao động, sản xuất và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc luyện tập thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng hành với Ngày chạy Olympic là Giải Việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, thu hút 150 vận động viên đến từ 20 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia tranh tài ở hai cự ly: 4 km (nữ) và 7 km (nam)./.