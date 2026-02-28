Hàng ngàn du khách dự lễ Khai hội Xuân Tam Chúc

Các đại biểu tham gia lễ Khai hội Xuân Tam Chúc Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Dự lễ khai hội có: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc; và lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường trong tỉnh cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc, Khai hội Xuân Tam Chúc Bính Ngọ 2026 diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại. Việc khôi phục Lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng Giêng hằng năm là niềm mong muốn của nhân dân, đồng bào phật tử địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, các giá trị văn hóa của quê hương, tạo điều kiện để nhân dân, phật tử đến với Khu du lịch tâm linh Chùa Tam Chúc. Năm 2026 là năm thứ 8 Chùa Tam Chúc tổ chức Hội Xuân. Năm nay, du khách còn được trải nghiệm có nhiều sự kiện đặc sắc, trong đó đêm biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Đảng mừng Xuân, nhiều trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, gian hàng đồ cổ, làng nghề truyền thống trong lễ khai hội…

Các tiết mục văn nghệ với chủ đề“Bình Minh Cõi Phật – Tam Chúc Khai Xuân”. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Hội Xuân Tam Chúc 2026 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình đến đông đảo nhân dân, du khách, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mảnh đất Cố đô lịch sử - Tam Chúc linh thiêng gắn với phát triển du lịch bền vững.

Ngày 11/9/2025, Danh lam thắng cảnh và khảo cổ quần thể Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, ghi nhận giá trị văn hóa, lịch sử to lớn của vùng đất Cố đô - Tam Chúc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình bảo tồn và tôn vinh di sản dân tộc. Giữa dòng chảy hiện đại, Tam Chúc tiếp tục khẳng định vị thế như một biểu tượng giao hòa giữa thiên nhiên, tâm linh và con người Việt Nam