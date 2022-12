Hàng dệt may Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại thị trường Ấn Độ

Khách quốc tế thăm khu gian hàng của Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thúy - p/v TTXVN tại Ấn Độ

Hội chợ do Công ty Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Worldex India phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ấn Độ.

Tham dự lễ khai trương gian hàng Việt Nam phía chủ nhà có Tiến sĩ R.K. Bharti, Vụ trưởng Vụ phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ấn Độ; ông Pankaj Verma, Giám đốc Triển lãm Thương mại Quốc tế Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ; ông Rajesh Bhagat, Trưởng ban tổ chức hội chợ; phía Việt Nam có ông Bùi Trung Thướng, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ.

Theo ông Rajesh Bhagat, Intex South Asia là hội chợ dệt may uy tín tại Nam Á, đã được tổ chức 9 lần tại Sri Lanka, Bangladesh và Ấn Độ kể từ năm 2015. Các kỳ hội chợ đã kết nối hơn 35.000 người mua từ hơn 15 quốc gia với hơn 1.350 nhà cung cấp hàng dệt may, qua đó dần khẳng định là một trong những triển lãm cung ứng nguyên liệu và sản phẩm dệt may quốc tế hàng đầu khu vực Nam Á. Worldex India đã tổ chức các đoàn doanh nghiệp dệt may của Ấn Độ tham dự các hội chợ dệt may ở Việt Nam.

Triển lãm năm nay có hơn 100 nhà cung cấp dệt may hàng đầu về xơ, sợi, vải may mặc, phụ kiện quần áo, thuốc nhuộm, hóa chất. Tại triển lãm, các doanh nghiệp sẽ có có hội tham gia chuỗi sự kiện, hội thảo, nhiều cuộc gặp kết nối giao thương, tham gia giới thiệu xu hướng về màu sắc, vải, thời trang và cơ hội tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho các năm tiếp theo.

Tham gia triển lãm này, đoàn Việt Nam gồm Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mai Mai, Công ty Max Blue Việt Nam và Công ty sản xuất, xuất-nhập khẩu Beevalue, đã giới thiệu nhiều mặt hàng thời trang, vải, xơ sợi, phụ kiện cho ngành dệt may.

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mai Mai được thành lập năm 1996 tại Hà Nội. Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất đi Nhật Bản với mặt hàng thế mạnh là hàng bảo hộ lao động và đồng phục. Max Blue Việt Nam là công ty thương mại có văn phòng tại Hà Nội, kết nối với Mạng lưới nhà máy vừa và nhỏ ở miền Bắc và miền Nam, chủ yếu gia công OEM, ODM, FOB, CMPT. Công ty sản xuất các mặt hàng thể thao, đồ bơi, áo sơ mi thời trang, áo khoác đệm và lông vũ. Công ty sản xuất, xuất-nhập khẩu Beevalue được thành lập năm 2014, chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc quần âu, áo phông, áo jacket, coat bộ bảo hộ, đồng phục, bộ phòng dịch, khẩu trang vải kháng khuẩn... Công ty có lợi thế chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước chất lượng cao, giá hợp lý, quản lý chất lượng sản xuất tốt, đã cung cấp rộng rãi cho thị trường Nhật, Bỉ, Anh, Mỹ và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường sang Ấn Độ./.