Hân hoan chào mừng đại lễ của dân tộc tại Campuchia

Tất cả cùng nhau nhìn lại hành trình phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua và quan hệ Việt Nam - Campuchia, cũng như hòa vào không khí phấn khởi, hào hùng cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vương quốc Campuchia đã diễn ra trong không khí hân hoan, xúc động và đầy tự hào với sự tham dự của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta, được kế thừa và phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng tổ chức và lãnh đạo, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khẳng định sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên mạnh mẽ, tạo thế và lực mới cho Việt Nam tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 80 năm qua được nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hoàn thành mọi mặt công tác chuẩn bị để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, trong suốt chặng đường hơn 45 năm qua, Đại sứ quán Việt Nam cùng với sự đồng hành, phối hợp giúp đỡ của Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia và cộng đồng người gốc Việt tại địa bàn đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.