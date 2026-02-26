Hai tháng đầu năm, số người tử vong do tai nạn giao thông giảm

Trong đó, đường bộ xảy ra 2.990 vụ tai nạn giao thông, làm 1.783 người chết và 1.827 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 436 vụ (12,73%), giảm 102 người chết (5,41%) và giảm 460 người bị thương (20,11%).

Tai nạn giao thông gây ùn tắc hàng km tại khu vực đèo Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Đường sắt xảy ra 18 vụ, làm 15 người chết và 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 6 vụ (25%), giảm 1 người chết (6,25%) và giảm 2 người bị thương (40%).



Đường thủy xảy ra 10 vụ, làm 6 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1 vụ (9,09%), giảm 3 người chết (33,33%), số người bị thương không thay đổi. Không xảy ra tai nạn hàng hải.



Theo số liệu thống kê 2 tháng đầu năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 33 báo cáo an toàn bắt buộc. Trong lĩnh vực hàng không xảy ra 8 sự cố mức D và 25 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng, sự cố uy hiếp an toàn ở mức cao. Trong các vụ việc này, có 5 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 3 sự cố do lỗi của tổ lái.



Riêng tháng 2/2026 (tính từ ngày 15/01/2026 đến ngày 14/2/2026), đã có 1.521 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong cả nước, làm 905 người chết và 923 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 105 vụ (6,46%) và giảm 207 người bị thương (18,32%) nhưng tăng 8 người chết (0,89%).



Trong số đó, có 1.508 vụ xảy ra trên đường bộ, làm 897 người chết và 922 người bị thương (giảm 98 vụ, tăng 14 người chết và giảm 204 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025).



Đường sắt xảy ra 10 vụ, làm 8 người chết và 1 người bị thương (giảm 6 vụ, giảm 3 người chết, giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025).



Đường thủy xảy ra 3 vụ, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương. Hàng hải không xảy ra tai nạn, so với cùng kỳ năm 2025, số vụ, số người chết và số người bị thương không thay đổi.



Tháng 2/2026, trong lĩnh vực hàng không xảy ra 5 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2025. Có 3 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 2 sự cố có nguyên nhân lỗi của tổ lái./.