Hai tàu Hải quân khởi hành mang quà Tết đến Nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển

Các lực lượng chào Đoàn công tác và những người lính nhận nhiệm vụ trực Tết tại các Nhà giàn. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN



Phát biểu tại buổi tiễn Đoàn, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã gửi lời chúc Tết của tập thể Bộ Tư lệnh Vùng đến các cán bộ, chiến sĩ đang trực nơi tuyến đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và chúc Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn Công tác chuẩn bị rời bến. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN



Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 1 cho biết sẽ mang đến cho các đồng chí trên nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển một mùa Xuân ấm áp và những tình cảm thiêng liêng. Đây là những phần quà chứa đựng tình cảm của gia đình, đất liền, đồng đội, quê hương gửi đến những người lính xa nhà.

Chuyển những món quà Tết cuối cùng lên tàu. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN



Dịp chúc Tết lần này trùng với sự kiện Đại hội XIV của Đảng nên Đoàn sẽ động viên các đơn vị nơi tuyến đầu tổ chức đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ vui tươi; đồng thời luôn đảm bảo quân số trực sẵn sàng làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác dầu khí, quân sự trên vùng biển quản lý.

Tàu Trường Sa 01 khởi hành đi chúc Tết. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN



Ông Phạm Hồng Điểm (bố của hạ sĩ Phạm Hồng Đức Anh, chiến sĩ năm đầu tiên trực Tết trên nhà giàn DK1/10) cho biết, ông rất hãnh diện khi con tham gia lực lượng Hải quân và đặc biệt là năm nay cháu vinh dự được ứng trực bảo vệ chủ quyền biển đảo tại các Nhà giàn trong dịp Tết. Trước chuyến đi, gia đình đã động viên, khích lệ cháu vững tâm, vững tin lên đường. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc để cháu yên tâm công tác, cùng các đồng đội bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Trần Thị Liên (vợ Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10) xúc động chia sẻ, Tết năm nay, chồng chị công tác tại Nhà giàn. Chị rất tự hào và tin tưởng khi chồng đang canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, hai Đoàn công tác sẽ đi thăm, chúc Tết các điểm Nhà giàn DK1, tàu trực và các đơn vị, Đảng bộ đặc khu Côn Đảo trong thời gian khoảng 2 tuần./.