“Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” - Tiếp sức học sinh vùng khó

Đại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nhận bàn giao chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN



Hoạt động nhằm thực hiện quyết định điều chỉnh địa bàn quản lý của Quân chủng Hải quân. Theo đó, Vùng 2 Hải quân sẽ phụ trách địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Thuận ; trong khi Vùng 5 Hải quân tiếp quản các tỉnh, thành phố,gồm: Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Do đó, Vùng 2 Hải quân tiến hành chuyển giao học sinh mồ côi là con ngư dân tại Cần Thơ sang Vùng 5 Hải quân để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Châu (thành phố Cần Thơ) để thực hiện tốt hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đối với 5 cháu là con ngư dân có hoàn khó khăn, mồ côi cha, mẹ đang sinh sống trên địa bàn.



Theo Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ đồng hành, động viên ngư dân an tâm bám biển và tuyên truyền pháp luật chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU), mà còn trực tiếp nâng bước cho thế hệ tương lai. Bên cạnh khoản hỗ trợ cố định 500.000 đồng/tháng, đơn vị đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để tặng thêm xe đạp, học bổng, đồ dùng học tập vào các dịp lễ Tết, nâng tổng trị giá chăm lo đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/cháu/năm. Các hoạt động góp phần giúp đỡ, động viên, hỗ trợ các con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ, tiếp thêm nghị lực cho các cháu và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, chương trình còn chú trọng định hướng nghề nghiệp cho các trẻ em nam tốt nghiệp Trung học phổ thông vào quân đội để phục vụ lâu dài.



“Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mong muốn, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục giữ vững mối phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng và nâng đỡ các cháu vững bước trưởng thành”, Đại tá Đỗ Hồng Duyên bày tỏ.



Sau lễ bàn giao, Vùng 5 Hải quân trực tiếp nhận đỡ đầu 15 con ngư dân thuộc các tỉnh, Cà Mau, An Giang và thành phố Cần Thơ. Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cam kết sẽ tiếp tục phát huy để Chương trình không bị gián đoạn. Vùng 5 Hải quân đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị. Theo đó, Nhà máy X55 nhận đỡ đầu 3 cháu và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần Vùng 5 nhận đỡ đầu 2 cháu. Ngay sau buổi lễ, các đơn vị sẽ phối hợp cùng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến từng gia đình để thăm hỏi và tiếp nhận thực địa chu đáo.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ khẳng định đây là hoạt động giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về kinh tế biển và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Thời gian tới, thành phố Cần Thơ cam kết chủ động tham mưu để duy trì, mở rộng quy mô các chương trình hỗ trợ; đồng thời tăng cường kết nối với các mô hình thiết thực của Bộ đội Biên phòng thành phố nhằm lan tỏa nhiều việc làm tốt trong cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự khu vực ven bờ./.