Hải Phòng, Quảng Ninh trồng cây mùa Xuân, nhớ ơn Bác Hồ

Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng) chủ trì hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng giống cây trồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Năm 2026, thành phố Hải Phòng dự kiến trồng cây phân tán và trồng rừng đạt 1 triệu cây. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng và Khuyến nông chuẩn bị 736 cây Thông nhựa (trồng 368 cây ở khu vực di tích Côn Sơn, 368 cây ở khu vực Đồ Sơn) đảm bảo tiêu chuẩn. Cùng với tổ chức trồng cây, các địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn thể, trường học và nhân dân tham gia; thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi chặt chẽ số lượng cây đã trồng; phân công cụ thể tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng; kịp thời trồng thay thế cây chết hoặc gãy đổ, gắn với công tác phòng, chống cháy rừng, nhất là trong mùa hanh khô và dịp lễ, Tết.

Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân và cộng đồng tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ cây xanh, nâng cao tỷ lệ diện tích cây xanh trên địa bàn; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hoạt động cũng được xác định là đợt tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân; góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng: Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”.

* Phát động Tết trồng cây năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công khẳng định: Tết trồng cây đã trở thành một ngày hội lớn, nét đẹp văn hóa riêng có của Việt Nam, được nhân dân ta gìn giữ và phát triển. Phong trào trồng cây, gây rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.

Thời gian qua, dưới tác động của thiên tai cực đoan, đặc biệt cơn bão Yagi lịch sử đổ bộ, đã gây ra những thiệt hại nặng nề chưa từng có đối với hệ thống lâm nghiệp, làm tỷ lệ che phủ rừng của Quảng Ninh sụt giảm từ 55% xuống còn 38%. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đẩy nhanh công tác trồng rừng, khôi phục rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng tại Quảng Ninh đạt 45,8% và tiếp tục nâng cao để đạt trên 50% đến năm 2030. Đây là nỗ lực rất lớn nhằm bảo đảm an toàn môi trường, bảo vệ, phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của tỉnh.

Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Để sớm khôi phục hoàn toàn diện tích rừng đã mất, bảo vệ cảnh quan di sản, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững và hiện thực hóa mục tiêu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện quyết liệt các phương án phục hồi rừng tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là các vùng di sản, rừng phòng hộ gắn với việc phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; chú trọng phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan đô thị trên toàn tỉnh; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đại biểu đã trồng 1.268 cây lim, lát, gù hương trên diện tích 1,5ha. Đây là những loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Yên Tử./.