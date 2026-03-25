Hải Phòng hỗ trợ thực chất, đồng hành hiệu quả cùng nhà đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, giai đoạn 2026-2030, thành phố Hải Phòng xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, bình quân khoảng 13–14%/năm. Thành phố tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, mở rộng các khu công nghiệp hiện đại gắn với thu hút công nghệ cao và phát triển bền vững. Hải Phòng định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế số, mở rộng không gian đô thị và phấn đấu trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, phát biểu. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Tài chính cùng các cơ quan ban ngành của thành phố cam kết, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, nhất quán, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn. Các cơ quan chức năng của thành phố; trong đó có Sở Tài chính chủ động tháo gỡ kịp thời khó khăn, đồng hành thực chất với doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng, dư địa, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu thu hút đầu tư của thành phố. Đại diện của Bộ Tài chính phổ biến Luật Đầu tư năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu dự án sử dụng đất.

Đại diện một số địa phương, doanh nghiệp chia sẻ về cơ hội, tiềm năng đầu tư tại Hải Phòng.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Theo ông Vũ Hồ Ninh, Giám đốc khu vực miền Bắc Bee Logistics, hội nghị là một trong những hoạt động nổi bật của Sở Tài chính đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Bee Logistics đã và đang nghiên cứu đầu tư Tổ hợp Logistics thế hệ mới tại khu vực xã Kiến Hải, hướng tới việc triển khai một dự án đơn lẻ, với mong muốn hình thành tại Hải Phòng một hệ sinh thái logistics thế hệ mới - nơi hàng hóa được kết nối, xử lý và phân phối một cách hiệu quả, hiện đại và bền vững.

Ông Vũ Hồ Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của thành phố trong việc định hướng quy hoạch phù hợp với mô hình logistics tích hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển các mô hình logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ và hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2025, thành phố Hải Phòng đạt rất nhiều thành tích nổi bật như là địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS và Chỉ số Xanh cấp tỉnh. Những kết quả đó cho thấy Hải Phòng không chỉ là điểm đến tiềm năng, mà đang trở thành điểm đến tin cậy, hiệu quả và ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Đặc biệt, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của thành phố. Nghị quyết gồm 6 nhóm chính sách với 41 cơ chế đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn.

Nghị quyết cho phép Hải Phòng thành lập Khu Thương mại tự do với những cơ chế, chính sách vượt trội chưa từng có như thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho chuyên gia và gia đình, cùng các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa tối đa. Đây chính là những lợi thế cạnh tranh trực tiếp, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc và cả nước, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Cùng với cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15, Luật Đầu tư năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa cơ chế đặc thù và khung pháp lý mới đang tạo ra một môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh hơn cho Hải Phòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng vẫn còn một số vấn đề thực tiễn cần tiếp tục được quan tâm, trong đó có việc hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt các quy định pháp luật mới của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn chưa kịp thời. Trong một số khâu, việc áp dụng quy định pháp luật và phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đối với dự án có sử dụng đất, các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng có phạm vi rộng, thực hiện nhiều quy trình, thủ tục, do đó trong nhiều trường hợp có thể kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Những vướng mắc này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như nâng cao tính phối hợp, thống nhất và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Sở Tài chính cam kết hỗ trợ thực chất, đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh./.