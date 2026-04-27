Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công cho thành phố Hải Phòng là 38.756 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026; UBND thành phố đã kịp thời ban hành các quyết định giao kế hoạch chi tiết với tổng mức vốn là 38.806 tỷ đồng, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và tiến độ triển khai các dự án.

Cầu Hoàng Văn Thụ, bắc qua sông Cấm - công trình trọng điểm đặc biệt của thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung, từ thực tiễn cho thấy, việc xây dựng kịch bản giải ngân theo tháng, cập nhật thường xuyên gắn với kiểm tra thực địa đã giúp lãnh đạo thành phố chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.



Cùng đó, xử lý tốt việc giải phóng mặt bằng, khâu then chốt quyết định tiến độ giải ngân, phải được chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến xã, phường. Theo đó, đã thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng tại hiện trường; tập trung tuyên truyền, đối thoại với người dân để người dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án.



Điều chuyển vốn kịp thời và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, công khai tiến độ giải ngân đã tạo áp lực tích cực cho các chủ đầu tư, địa phương cũng là giải pháp triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư công tại Hải Phòng.



Chia sẻ về một số khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu chính quyền thành phố Hải Phòng cho rằng, số vốn hơn 3.000 tỷ đồng bố trí cho giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chưa thực hiện giải ngân được do chưa chốt được phương án hướng tuyến, dẫn đến các địa phương chưa phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ.



Tiếp đó, giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng biến động tăng, gây tâm lý e ngại cho các nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu và thi công. Nhiều dự án khởi công mới trong năm 2026 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa phát sinh khối lượng để giải ngân.



Việc đấu giá quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian; đồng thời, các dự án còn phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng dẫn đến nguồn thu còn chậm, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực cho đầu tư công.



Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, thành phố Hải Phòng kiến nghị về điều chỉnh giá vật liệu xây dựng: Từ ngày 22/2 đến 28/2, tình hình biến động giá cả bắt đầu xảy ra và bùng phát mạnh từ đầu tháng 3 cho đến nay. Theo đó, Hải Phòng kiến nghị Chính phủ xem xét đây là trường hợp bất khả kháng và giao Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành nghiên cứu cho phép điều chỉnh giá trong biên độ phù hợp như chỉ số giá của quý I hoặc quý II. Việc này nhằm đảm bảo nhà thầu không bị thiệt thòi, đảm bảo quyền lợi các bên liên quan và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giải ngân vốn dự án.



Về thông tin dự án và giải phóng mặt bằng, một số dự án chưa được triển khai trên địa bàn do chưa nhận bàn giao đầy đủ thông tin để xác định mốc giới cũng như thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thành phố mong muốn sớm nhận được thông tin đầy đủ để thực hiện các phần việc này, vì mục tiêu trong năm 2026 là hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.



Về giải ngân vốn đầu tư công, hiện nay, Chính phủ yêu cầu các địa phương tiết kiệm 5% đối với tổng vốn đầu tư công năm 2026, tuy nhiên yêu cầu giải ngân vẫn là 100%. Như vậy, thực tế chỉ còn 95% vốn để thực hiện. Hải Phòng kiến nghị Chính phủ giao các bộ, ngành sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện ngay phần 5% này, tránh dồn vào cuối năm mới có hướng dẫn sẽ không kịp thực hiện.



Đối với xử lý các dự án tồn đọng từ các đơn vị hợp nhất, Hải Phòng hiện có một số dự án đầu tư công từ trước đây do nhiều chủ đầu tư khác nhau quản lý như các xã, huyện hoặc Ban quản lý cũ. Sau quá trình hợp nhất, nhiều hồ sơ bị thất lạc, thông tin về nhà thầu không đầy đủ, thậm chí có nhà thầu đã phá sản. Thành phố kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét điều chỉnh Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu để có cơ chế giúp địa phương quyết toán dứt điểm các dự án này theo hướng giao địa phương tự chịu trách nhiệm nhằm đóng lại các dự án cũ hoặc tiếp tục hoàn thành, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

"Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện đúng các chỉ tiêu, mục tiêu mà Chính phủ giao, gắn liền với hiệu quả thực hiện các dự án", Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định./.