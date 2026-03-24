Hải Phòng dẫn đầu tại Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch quốc gia 2026

Sau 14 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 đã bế mạc và trao thưởng tại hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng).
  Trao huy chương ở nội dung Canoeing cho các vận động viên. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN  

Ở môn Canoeing, đoàn thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ Nhất với 15 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp Nhì với 11 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng; đoàn thành phố Đà Nẵng xếp Ba với 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng.

Ở môn Rowing, đoàn thành phố Hải Phòng dẫn đầu với 5 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp Nhì với 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng; đoàn thành phố Hà Nội xếp Ba với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Giải đấu do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 24/3, thu hút 468 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài ở hai môn Canoeing và Rowing.

Theo ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng, giải nhằm phát triển phong trào tập luyện môn đua thuyền Rowing và Canoeing trong cả nước, tạo cơ hội để các vận động viên thi đấu, đánh giá thành tích. Qua đó, Ban huấn luyện và các chuyên gia có cơ sở tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế trong năm 2026./.

