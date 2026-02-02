Hải Phòng: Bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Tại đây, Sở Nội vụ Hải Phòng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Hồ sơ gồm có: Lý lịch trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, 1 người tự ứng cử và 32 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử. Có 157 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, mỗi người 1 bộ hồ sơ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và đề nghị khẩn trương tổng hợp, lập danh sách và phân loại người ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện các bước tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử, đảm bảo đúng quy định, lựa chọn những người xứng đáng, đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị lắng nghe ý kiến của cử tri để lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ nỗ lực cao độ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 3 trước Tết Nguyên đán. Nhấn mạnh những nhiệm vụ sắp tới trong công tác chuẩn bị bầu cử rất quan trọng với một khối lượng công việc rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị nỗ lực và tập trung cao độ để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố được thực hiện từ ngày 15/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026. Công tác tiếp nhận hồ sơ người ứng cử diễn ra đúng quy định, tiến độ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử bảo đảm thành phần, cơ cấu theo đúng kết quả hiệp thương lần thứ nhất. Đến 17 giờ ngày 1/2, Sở Nội vụ Hải Phòng đã lập biên bản kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031./.