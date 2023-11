Hai bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Hoa Kỳ về chất lượng và an toàn người bệnh

Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm cho biết, để đạt được chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh của AACI, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt gồm 3 Module, 30 chương với tổng cộng hơn 140 tiêu chuẩn khác nhau; trong đó tập trung vào các khía cạnh như: chất lượng điều trị, chăm sóc và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn lâm sàng, quản lý rủi ro, quản trị nguồn lực và đào tạo liên tục cho nhân viên y tế.

TS Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ trao chứng nhận cho Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City

Đại diện Tổ chức AACI trao chứng nhận chất lượng cho hai bệnh viện

Lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP.Hồ Chí Minh và Tập đoàn Hoa Lâm bấm kích hoạt tiêu chuẩn chất lượng AACI

Tiêu chuẩn chất lượng AACI do Tổ chức AACI (American Accreditation Commission International) - một trong những tổ chức hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng chăm sóc sức khỏe và chứng nhận lâm sàng xuất sắc công nhận. Chứng nhận AACI lần đầu tiên ban hành vào năm 2014, được áp dụng ở nhiều lĩnh vực, loại hình chăm sóc sức khỏe như: bệnh viện, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nha khoa, dịch vụ khám bệnh ngoại trú, vật lý trị liệu... Bộ Tiêu chuẩn AACI đã được Hiệp hội Quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khoẻ (The International Society for Quality in Health Care - ISQua) công nhận. AACI thẩm định độc lập, khách quan với mục tiêu đặt chất lượng và an toàn người bệnh làm trung tâm. Tại Đông Nam Á đã có nhiều bệnh viện, cơ sở y tế lớn đạt được chứng nhận này. Còn tại Việt Nam, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City là hai đơn vị đầu tiên đạt chứng nhận AACI. “Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa hai bệnh viện trở thành những nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu ở Việt Nam, mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân; đồng thời góp sức chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển về du lịch y tế”, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ trao chứng nhận AACI, Tiến sĩ Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, đây không chỉ là thành tựu đáng tự hào của Tập đoàn Hoa Lâm mà còn là điểm sáng có ý nghĩa của ngành y tế Việt Nam. Bộ Y tế đáng giá cao những đóng góp tích cực của Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm trong những năm qua khi đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn người dân mỗi năm và không ngừng đầu tư các công nghệ y tế tiên tiến hiện đại./.