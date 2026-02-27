Hà Tĩnh: Ứng dụng công nghệ vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Một điểm bầu cử tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh được trang trí với đầy đủ băng rôn, pano, áp phích. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

* Đột phá vì quyền lợi cử tri

Những kỳ bầu cử trước đây tại Hà Tĩnh, thông tin về bầu cử chủ yếu được truyền tải qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích hoặc các hội nghị tại thôn, tổ dân phố. Năm nay, cùng với các hình thức truyền thống, nhiều xã, phường đã chủ động ứng dụng công nghệ số, tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Xã Sơn Tây là địa bàn miền núi có diện tích rộng, dân cư đông nhưng nhờ việc xây dựng trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất các video clip tuyên truyền đã tạo chuyển biến rõ nét. Các nội dung về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của công dân được thể hiện ngắn gọn, trực quan, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay.

Bà Trần Thị Thân, thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây chia sẻ, trước đây, mỗi kỳ bầu cử, người dân phải đến hội quán để xem danh sách cử tri, ứng cử viên. Đối với người cao tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Năm nay, nhờ có thông tin trên điện thoại, con cháu hỗ trợ mở xem tại nhà nên thuận tiện hơn rất nhiều. Qua đó, cử tri có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về danh sách ứng cử viên trước khi quyết định lựa chọn.

Xã Sơn Tây hiện có dân số là 14.650 người với diện tích trên 12.000 hecta. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Theo ông Cao Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trên fanpage, zalo cộng đồng; đồng thời xây dựng phần mềm cập nhật tiến độ, thời gian, tiêu chuẩn đại biểu để người dân dễ theo dõi. So với các kỳ trước, việc ứng dụng công nghệ giúp công dân, kể cả người đi làm ăn xa, vẫn có thể nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến bầu cử.

Danh sách đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết tại một điểm bầu cử ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Còn tại phường Hà Huy Tập, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh. Phường đã thành lập tổ ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng trợ lý ảo phục vụ bầu cử; phân nhóm đối tượng cử tri để tuyên truyền phù hợp trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hà Huy Tập cho biết, các tài liệu bầu cử thường dài và nhiều nội dung chuyên môn. Khi được chuyển thành video clip ngắn, infographic trực quan, người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn. Đối với cử tri cao tuổi, các bảng thông tin trực quan được đặt tại nhà văn hóa tổ dân phố, việc tìm hiểu thông tin không còn gặp nhiều giới hạn nữa.

Hiện nay, nhiều địa phương cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, biên tập nội dung tuyên truyền bầu cử theo hướng ngắn gọn, sinh động, dễ tiếp cận hơn với người dân. Qua triển khai, bước đầu cho thấy cách làm này trực quan hơn, tạo ra lượt tương tác lớn và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.

Ông Đậu Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập thông tin, đến thời điểm này, các mốc thời gian, “đường găng” theo quy định về bầu cử đều được phường thực hiện đầy đủ. Các điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng, bảo đảm điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Phường đã ứng dụng AI vào xây dựng video clip mô phỏng quy trình bầu, số hóa tài liệu và thiết lập trợ lý hỏi - đáp giúp cử tri nắm bắt nội dung nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, việc phân loại nhóm cử tri để truyền tải thông tin theo từng đối tượng đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ quy định trước ngày bỏ phiếu.



* Bắc "nhịp cầu" công nghệ

Một trong những điểm mới nổi bật của kỳ bầu cử lần này là việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và định danh điện tử VNeID trong rà soát, lập danh sách và in thẻ cử tri. Trước đây, trong công tác rà soát,cán bộ thôn, tổ dân phố phải về từng gia đình để điều tra, lập danh sách nhưng nay, việc làm này được thực hiện hoàn toàn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện. Rà soát danh sách cử tri đã được lực lượng công an 69 xã, phường chủ động thực hiện.

Cử tri phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) tìm hiểu thông tin về bầu cử thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Phường Thành Sen, đơn vị hành chính trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh có dân số đông, trên 90.000 người dân. Vì khối lượng công việc rất lớn, biến động dân cư thường xuyên đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả để triển khai việc triển khai danh sách cử tri.

Trung tá Hồ Văn Phương, Phó trưởng Công an phường Thành Sen cho biết, việc trích xuất dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp bảo đảm danh sách cử tri đầy đủ, chính xác, hạn chế sai sót; đồng thời tiết kiệm thời gian, nhân lực so với phương thức rà soát thủ công trước đây.

Cán bộ công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong rà soát cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Theo quy trình, Công an phường trích xuất danh sách gửi Ủy ban bầu cử phường phối hợp rà soát tại tổ dân phố; sau đó cập nhật lại vào hệ thống dữ liệu. Cách làm này vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch, vừa tạo điều kiện cập nhật kịp thời các biến động dân cư.

Những nỗ lực chuyển đổi số, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Tĩnh đã mang tới hiệu quả rõ rệt, hướng tới phục vụ tốt hơn theo phương châm nhanh chóng, thuận lợi, chính xác. Từ đó, giúp cử tri và nhân dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận công nghệ, nắm bắt thông tin để từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tốt về quyền và nghĩa vụ trong từng lá phiếu.

Ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, địa phương xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng trong tổ chức bầu cử. Phường đã chuẩn hóa dữ liệu cử tri, xây dựng hệ thống theo dõi tiến trình theo thời gian thực; triển khai trợ lý ảo hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân. Cùng với đó, lịch tiếp xúc cử tri, chương trình hành động và tiểu sử ứng cử viên được công khai trên các nền tảng trực tuyến và tại điểm bầu cử. Việc tiếp xúc cử tri được tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, phản hồi ý kiến. Thực tiễn triển khai cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực mà còn nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác bầu cử; đồng thời tạo điều kiện để cử tri tiếp cận thông tin thuận lợi, đầy đủ, góp phần hướng tới một kỳ bầu cử dân chủ, công khai và đúng quy định./.