Hà Tĩnh phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Sau khi thông tin đến cử tri các nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận nhiều ý kiến cử tri gửi về mong muốn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm tháo gỡ. Cử tri Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn. Trong đó, cần bổ sung nguyên tắc xử lý xung đột pháp luật, đặc biệt là ưu tiên áp dụng pháp luật chuyên ngành so với quy định chung; đồng thời xác định rõ những nội dung bắt buộc phải quy định ngay trong luật. Bên cạnh đó, nghiên cứu quy định mỗi chủ thể chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật nhằm tinh giản hệ thống, nâng cao tính minh bạch, thuận lợi trong áp dụng.

Từ thực tiễn rà soát văn bản, cử tri Nguyễn Quốc Tuấn cho biết vẫn còn những khoảng trống pháp lý chưa được điều chỉnh hoặc chưa giao địa phương quy định, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đơn cử như việc chưa có cơ chế cho thuê đất ngắn hạn đối với quỹ đất do cấp xã quản lý, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Vì vậy, cử tri kiến nghị sớm nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Bên cạnh đó, cử tri các địa phương tại Hà Tĩnh cũng kiến nghị cơ quan Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện quy định trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị theo hướng đơn giản hóa quy trình lập quy hoạch; sớm ban hành, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật phù hợp thực tiễn, bảo đảm đồng bộ với hệ thống phân loại đô thị. Đồng thời, rà soát, sửa đổi một số quy định của Luật Nhà ở còn chưa rõ ràng, khó áp dụng. Đối với hạ tầng giao thông xanh, cử tri đề nghị sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và cơ chế quản lý trạm sạc, đổi pin xe điện; đồng thời tích hợp quy hoạch mạng lưới đồng bộ, tránh phát triển tự phát.

Cử tri cũng đề nghị làm rõ các quy định trong lĩnh vực đất đai, môi trường, nhất là khái niệm lấn, chiếm đất để bảo đảm thống nhất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bổ sung định mức, cơ chế quản lý đối với thu gom, xử lý chất thải xây dựng; cần hướng dẫn cụ thể về phân cấp, trách nhiệm quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại khu đô thị, chung cư nhằm tránh chồng chéo trong thực hiện. Đồng thời, cử tri đề nghị tỉnh có giải pháp nâng cao năng lực các doanh nghiệp môi trường đô thị, đầu tư công nghệ, thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng môi trường.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế. Điều này cho thấy niềm tin, sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, tạo bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, thách thức. Đó là môi trường đầu tư, kinh doanh chưa tạo được sức hút đủ mạnh. Cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm. Liên kết vùng và kết nối nội tỉnh chưa hiệu quả. Khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực rõ nét. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường cần tiếp tục được siết chặt hơn để bảo đảm phát triển bền vững.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, bám sát tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt; thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng ngành, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tỉnh khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh và Khu kinh tế Vũng Áng, bảo đảm đồng bộ, liên kết, tạo không gian và động lực phát triển mới; tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao. Cùng với đó, tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, Hà Tĩnh có đầy đủ điều kiện để phát triển mạnh hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Điều đó đòi hỏi tỉnh không chỉ phát huy vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ, còn phải đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.

Trên cơ sở đó, Hà Tĩnh cần phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững; là đầu tàu quan trọng của khu vực; đồng thời là địa phương tiêu biểu về tư duy đổi mới, quyết liệt trong hành động và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế và vai trò chiến lược của mình. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là việc tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, các cơ chế, chính sách đã ban hành, qua đó tạo ra không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực mới, chuyển hóa thành kết quả cụ thể cho tỉnh và nhân dân.

Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài, phường Thành Sen./.