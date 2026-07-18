Hà Tĩnh: Khám bệnh, trao quà tặng 500 cựu thanh niên xung phong

Các cựu thanh niên xung phong được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương thăm khám sức khỏe. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Chương trình do Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, báo Dân trí và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tại hai điểm xã Thạch Hà và xã Kỳ Anh.



Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Dân trí cho biết, đây là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những cựu thanh niên xung phong - những người đã dành những năm tháng tuổi trẻ nơi các trọng điểm bom đạn, trên những tuyến đường chiến lược của đất nước.

Khu vực siêu âm cho các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Có mặt từ sớm để chờ khám bệnh, ông Ngô Xuân Thụy, cựu thanh niên xung phong ở xã Thạch Hà không giấu được xúc động khi nhớ lại những năm tháng mở đường Trường Sơn, làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến đường 21 và Ngã ba Đồng Lộc. "Chúng tôi từng đội nắng, thắng mưa, bất chấp bom đạn để giữ cho mạch giao thông luôn thông suốt. Hôm nay được các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm quan tâm khám bệnh, tặng quà, chúng tôi rất xúc động", ông Thụy chia sẻ.

Cũng mang theo ký ức của một thời lửa đạn, bà Nguyễn Thị Lý (79 tuổi, xã Thạch Hà) nhớ lại những năm tháng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường 7, 10 và 21. Trong chiến tranh, nhiệm vụ của bà và đồng đội là san lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt để bộ đội, vũ khí và hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1972, bà bị thương do bom khi đang làm nhiệm vụ và đến nay vẫn mang trên mình những vết sẹo cùng di chứng chiến tranh."Ngày trẻ, chúng tôi chỉ nghĩ đường phải thông, xe phải đi, không ai tính đến chuyện sống chết. Hôm nay được các bác sĩ về tận nơi khám bệnh, tôi rất xúc động", bà Lý nói.

Cựu thanh niên xung phong được bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám sức khỏe. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại chương trình, khu vực khám bệnh được bố trí nhiều bàn chuyên khoa như nội, tim mạch, mắt, tai - mũi - họng, cơ xương khớp, đo loãng xương, xét nghiệm viêm gan B... Các bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn sử dụng thuốc cho từng người.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, qua thăm khám, các bệnh thường gặp là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính và các bệnh lý về xương khớp. Phần lớn các bác đều đã cao tuổi, từng sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nên nguy cơ mắc bệnh mạn tính khá cao. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh và có hướng điều trị phù hợp.

Cựu thanh niên xung phong được bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám sức khỏe. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Theo bác sĩ, đối với những người mang di chứng chiến tranh hoặc chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học, việc được theo dõi sức khỏe thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. "Chúng tôi không phải trải qua những khốc liệt của chiến tranh nhưng qua những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thế hệ hôm nay có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ và lan tỏa truyền thống yêu nước", bác sĩ Trọng chia sẻ.

Được biết, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam có khoảng 397.000 hội viên trên cả nước. Nhiều cựu thanh niên xung phong rời quê khi mới 18-20 tuổi, có người sống đơn thân, mang thương tật hoặc di chứng chiến tranh kéo dài. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người đã cống hiến tuổi trẻ cho đất nước.

Ban tổ chức trao quà tri ân cho các cựu thanh niên xung phong tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, 500 phần quà đã được trao tới các cựu thanh niên xung phong tại hai điểm xã Thạch Hà và xã Kỳ Anh. Báo Dân trí cũng trao tặng 5 căn nhà Nhân ái cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.