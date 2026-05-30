Hà Tĩnh đưa kinh tế tư nhân thành động lực phát triển

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với những kết quả kinh tế - xã hội khởi sắc. Tiếp đà tăng trưởng của năm 2025 với mức tăng tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) đạt 8,78%, quý I năm 2026 với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tới 12,42%, dẫn đầu cả nước. Trong đó, động lực chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng 20,6%, riêng ngành công nghiệp tăng trưởng ấn tượng ở mức 22,5%.

Phát biểu tại diễn đàn ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, diễn đàn tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, yêu cầu đổi mới của doanh nghiệp Hà Tĩnh; còn chính quyền tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và thân thiện. Tỉnh Hà Tĩnh phấn đầu hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tạo đà tăng trưởng phát triển cho những năm tiếp theo. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Công Tường - TTXVN

Với tinh thần cầu thị đồng hành và hàng động, tôi tin tưởng diễn đàn sẽ tạo niềm tin kết nối sáng kiến, để kinh tế tư nhân Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn xứng đáng là động lực quan trọng của nền kinh tế tỉnh nhà.

Trong vòng 5 năm lại nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút hơn 1.500 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỷ đồng, bao gồm 71 dự án FDI trị giá 16,5 tỷ USD. Chỉ tính riêng năm 2025 và 5 tháng năm 2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án quy mô lớn với tổng số vốn đăng ký lên tới hàng tỷ USD, đồng thời thành lập mới gần 2.500 doanh nghiệp. Hiện tại, với gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khối kinh tế tư nhân đã chứng minh vai trò nòng cốt khi đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và giải quyết việc làm cho gần 98.000 lao động trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh đưa ra kế hoạch 8 nhóm giải pháp và hơn 120 nhiệm vụ cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các nhiệm vụ nâng cao PCI, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong xử lý hồ sơ và công khai, minh bạch thông tin chính sách, pháp luật phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Cùng với đó, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thực tế., tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công hơn 50 khóa đào tạo và hội thảo chuyên đề, thu hút trên 5.000 lượt người tham gia. Đồng thời bảo trợ và thương mại hóa thành công khoảng 74% số dự án đạt giải từ các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh.

Tại diễn đàn các đại biểu, nhà khoa học, doanh nghiệp đánh giá cao sự tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh và chỉ ra những hạn chế nội tại của nền kinh tế địa phương. Hiện nay, khoảng 98% doanh nghiệp trên địa bàn vẫn có quy mô nhỏ và vừa, gặp nhiều khó khăn về năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất và công nghệ xanh. Khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước với khối doanh nghiệp FDI hay chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn lỏng lẻo, chưa xứng với tiềm năng của một tỉnh sở hữu các khu kinh tế lớn.

Diễn đàn đưa ra những giải pháp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện PCI; tháo gỡ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; hỗ trợ tín dụng; phát triển doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng AI, chuyển đổi số; kết nối doanh nghiệp Hà Tĩnh với tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược và các mạng lưới doanh nhân uy tín.

Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định kinh tế tư nhân không thể tiếp tục phát triển dựa trên các lợi thế truyền thống như đất đai thô hay lao động phổ thông giá rẻ. Thay vào đó, doanh nghiệp phải chuyển trọng tâm sang nâng cao năng suất bằng dữ liệu, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thời gian tới Hà Tĩnh định hướng không gian tăng trưởng mới như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiềm năng công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển, nông nghiệp xanh, du lịch tâm linh - văn hóa và hạ tầng đô thị để giữ chân các chuyên gia, kỹ sư giỏi. Sự cam kết đồng hành, minh bạch và quyết liệt của chính quyền Hà Tĩnh tại diễn đàn lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin chiến lược, giúp khối kinh tế tư nhân bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng là động lực quan trọng thúc đẩy tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trong tương lai./.