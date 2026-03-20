Hà Tĩnh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) tìm hiểu thông tin về bầu cử thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hà Tĩnh có 58 đại biểu. Các đại biểu này được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu, bầu chọn từ 94 ứng cử viên và trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, từ 91,35% đến 99,16%.

Đại biểu HĐND tỉnh được bầu đủ theo cơ cấu, thành phần và số lượng đã được ấn định. Các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn; đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Trong tổng số 58 đại biểu có 27 đại biểu tái cử (chiếm 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm 5,17%); 44 đại biểu có trình độ trên đại học (chiếm 75,86%), 51 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp (chiếm 87,93%).

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Hà Tĩnh được tổ chức đồng bộ, đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử. Tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh, kịp thời, việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong danh sách trên toàn tỉnh đạt 99,99%, trong đó có 57 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, Hà Tĩnh không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu; không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trong hai ngày 19 và 20/3, các xã, phường trong tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031./.