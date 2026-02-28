Hà Tĩnh cần phát huy tinh thần kiến tạo, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và phường Thành Sen về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn và khối lượng công việc lớn, Hà Tĩnh vẫn đạt kết quả toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,78% (xếp 10/34 tỉnh, thành), thu ngân sách trên 21.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công 9.950 tỷ đồng, bằng 180,5% kế hoạch; thành lập 1.926 doanh nghiệp, thu hút 60 dự án gần 130.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Thực hiện chủ trương của Đảng và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính, Hà Tĩnh đã sắp xếp 209 xã, phường còn 69 đơn vị xã, phường; đồng bộ kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và bố trí cơ bản đủ cán bộ theo định mức biên chế tối thiểu. Tỉnh cũng tăng cường hơn 100 cán bộ cấp tỉnh về cơ sở; chú trọng bổ sung cơ sở vật chất, hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Sau hơn 7 tháng, mô hình chính quyền 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt; thủ tục được rút gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai bài bản, nghiêm túc, khoa học và đảm bảo tiến độ. Các ứng cử viên đã bắt đầu tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử đúng quy định. Công tác tuyên truyền triển khai đồng bộ, an ninh trật tự đảm bảo.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; có 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Về số ứng cử viên có 15 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Trung ương và địa phương đã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến việc vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cấp cơ sở, phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Tỉnh đã nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng thực hiện có hiệu quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kết quả ấn tượng, cơ cấu kính tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; kiên trì thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển kinh tế, xã hội... Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí kiên cường, nỗ lực kiến tạo, phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Phân tích và làm rõ những tiềm năng, hạn chế của địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc, khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang tạo nên nền tảng vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến thăm và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen, Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá, kiểm điểm, xem xét một cách căn cơ, kỹ lưỡng, đồng bộ, toàn diện về quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là đối với cấp xã; khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên cơ sở các nghị định, hướng dẫn của Trung ương gắn với với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền rành mạch, rõ ràng. Mạnh dạn triển khai ngay việc phân cấp, ủy quyền trong nội bộ địa phương; chuyển đổi tư duy, nhận thức từ quản lý hành chính sang quản trị hành chính hiện đại lấy chuyển đổi số làm cốt lõi cho quản trị địa phương.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương nói chung; những ý kiến gợi mở, chỉ đạo, định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào chương trình hành động của tỉnh nhằm tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn kịp thời của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương để Hà Tĩnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà và kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe những chia sẻ của địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của phường Thành Sen trong việc xây dựng mô hình hành chính hiện đại; ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức tại trung tâm trong việc đổi mới tư duy, lề lối làm việc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và minh bạch ngay từ cơ sở./.