Hạ thủy tàu chở dầu, hóa chất 21.800 DWT: Nâng tầm vị thế cơ khí chế tạo Việt Nam trên bản đồ toàn cầu

Ông Trịnh Tiến Dũng chủ tịch tập đoàn Đại Dũng phát biểu trong Lễ hạ thủy.



Cột mốc quan trọng của ngành đóng tàu chuyên dụng

Tàu H1033 là biểu trưng cho năng lực kỹ thuật và quản trị dự án trình độ cao của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Với chiều dài 153m, chiều rộng 23,6m và chiều cao mạn 13,1m, con tàu được thiết kế để vận hành không hạn chế tại tất cả các vùng biển quốc tế.

Toàn bộ quá trình thi công đóng mới, từ chế tạo thân vỏ đến lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị đều tuân thủ các quy định khắt khe và được giám sát bởi Đăng kiểm Bureau Veritas (BV) – tổ chức kiểm định hàng hải hàng đầu thế giới. Việc hạ thủy thành công tàu H1033 khẳng định khả năng đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn an toàn và vận hành quốc tế của Đại Dũng, sẵn sàng cung ứng cho các thị trường khó tính nhất.

Nâng tầm thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Sự kiện hạ thủy tàu H1033 không chỉ là một cột mốc ý nghĩa mà còn là mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh tổng thể về một doanh nghiệp Việt đang thâm nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là một trong những tàu chuyên dụng lớn nhất do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.



Đại Dũng đang triển khai những dự án mang tính biểu tượng từ các cấu kiện phức hợp cho đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới kết nối Đan Mạch và Đức, đến những hệ thống cẩu RTG hiện đại cho Tập đoàn Konecranes. Không dừng lại ở đó, Đại Dũng còn khẳng định năng lực trong những lĩnh vực tương lai như hạ tầng Data Center tại Mỹ và các công trình năng lượng quy mô lớn cho đối tác chiến lược EVAPCO.

Cam kết phát triển bền vững

Tập đoàn Đại Dũng đang vận hành 06 cụm nhà máy cùng đội ngũ hơn 6.000 kỹ sư, chuyên gia và người lao động, cùng mạng lưới công ty thành viên và văn phòng tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Thái Lan và đang mở rộng hiện diện tại thị trường Hoa Kỳ. Qua đó cho thấy Tập đoàn Đại Dũng đang từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đa ngành theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ các dự án trọng điểm tại Việt Nam và nhiều thị trường toàn cầu.

Hạ thủy tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng toàn phần 21.800 DWT tại Nhà máy Đại Dũng Shipyard.

Hệ sinh thái gồm 06 thương hiệu chuyên biệt của Tập đoàn hình thành chuỗi năng lực toàn diện từ cơ khí chế tạo, kết cấu thép, công trình ngoài khơi, hạ tầng giao thông, năng lượng sạch đến các tổ hợp công nghiệp và logistics quy mô lớn. Đây được xem là nền tảng chiến lược giúp Đại Dũng mở rộng hiện diện trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu và tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng mang tính biểu tượng tại nhiều quốc gia.

Đồng hành cùng các định hướng phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, Tập đoàn Đại Dũng kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ, năng lực quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song với hoạt động sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp không ngừng xây dựng văn hóa “Học tập và Đổi mới”, xem con người là yếu tố trung tâm cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển dài hạn.

Thông qua việc tham gia các dự án công nghiệp, hạ tầng và xuất khẩu quy mô lớn tại nhiều thị trường quốc tế, Đại Dũng đang từng bước đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy năng lực sản xuất công nghiệp quốc gia và nâng cao vị thế ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa giá trị và thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp thế giới, đồng thời góp phần vào định hướng phát triển kinh tế biển và công nghiệp bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

