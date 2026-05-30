Hà Nội: Xuyên đêm cẩu các cấu kiện robot TBM từ ga ngầm S12 lên mặt đất

Robot TBM hoàn thành hành trình khoan hầm đoạn ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội và đang được tháo dỡ tại ga S12. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Dưới ánh đèn công trường, từng cấu kiện khổng lồ của máy TBM được cẩu lên từ độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và được thực hiện chủ yếu vào ban đêm nhằm bảo đảm an toàn cũng như hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, ông Vũ Mạnh An, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần FECON tại gói khoan hầm TBM tuyến Metro số 3, cho biết trước khi triển khai tháo dỡ, nhà thầu phải xây dựng phương án thi công chi tiết, trình các đơn vị liên quan thẩm tra và phê duyệt. "Khi tất cả các bên thống nhất và chấp thuận, công tác tháo dỡ mới được triển khai. Toàn bộ quá trình đều được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn, từ nâng hạ, vận chuyển đến tổ chức giao thông", ông An cho biết.

Theo đại diện FECON, phần thân chính của máy TBM có khối lượng khoảng 500 tấn, trong đó cấu kiện nặng nhất gần 100 tấn. Khó khăn lớn nhất là thực hiện công tác cẩu lắp trong điều kiện mặt bằng chật hẹp giữa khu vực trung tâm Hà Nội, xung quanh là nhiều công trình và tòa nhà hiện hữu.

"Các vị trí đặt cẩu, vị trí xe vận chuyển và phương án nâng hạ đều phải được tính toán rất kỹ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc an toàn của toàn bộ quá trình thi công", ông An thông tin thêm.

Sau khi được tháo rời, các cấu kiện của TBM sẽ được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng về khu vực tập kết tại ngoại thành Hà Nội. Trước khi vận chuyển, đơn vị chuyên trách phải khảo sát tuyến đường, lập phương án tổ chức giao thông và được các cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép. Theo kế hoạch, việc vận chuyển chỉ được thực hiện vào ban đêm và có xe chuyên dụng dẫn đường nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cấu kiện TBM được cẩu qua miệng ga ngầm S12 trước khi đưa lên xe chuyên dụng vận chuyển ra khỏi công trường. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Đại diện nhà thầu cho biết toàn bộ quá trình tháo dỡ một máy TBM dự kiến kéo dài khoảng 2,5 tháng. Sau khi được đưa về kho, các thiết bị sẽ được lắp ráp lại, bảo dưỡng và đánh giá kỹ thuật để phục vụ các dự án tiếp theo nếu phù hợp về điều kiện kỹ thuật và địa chất.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 12,5 km; trong đó, đoạn trên cao dài 8,5 km với 8 nhà ga từ S1 đến S8; đoạn đi ngầm dài khoảng 4 km gồm 4 ga ngầm từ S9 đến S12 và một giếng thoát hiểm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024. Đối với đoạn ngầm, hiện các nhà thầu đang triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng với tiến độ chung đạt khoảng 79,3%.

Công tác khoan hầm bằng hai robot TBM đã hoàn thành toàn bộ. Việc tháo dỡ TBM số 2 tại ga S12 đánh dấu một cột mốc quan trọng của gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm, tạo điều kiện để dự án chuyển sang các công đoạn thi công tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong thời gian tới.

Hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục xử lý một số tồn tại về giải phóng mặt bằng tại khu vực ga S12 và ga S9 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các hạng mục còn lại của dự án./.