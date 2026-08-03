Hà Nội vận hành hệ thống wifi miễn phí, xây dựng chính quyền số từ cơ sở

Khai trương tuyến phố kết nối wifi miễn phí tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Ảnh: Kim Anh - TTXVN

Ngày 3/8, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức khai trương Tuyến phố kết nối wifi miễn phí dọc phố Minh Khai và đưa vào vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối tới 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn nhằm cụ thể hóa đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Phường Vĩnh Tuy là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số của thành phố Hà Nôi. Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt cho biết, phố Minh Khai là trục giao thông huyết mạch, tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh. Việc phường đưa vào vận hành hệ thống wifi miễn phí tại tuyến Minh Khai không chỉ tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ số mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh.



Để hệ thống hoạt động tốt, ông Vũ Văn Hoạt đề nghị, các phòng, ban liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị viễn thông bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dân. Các tổ dân phố, đoàn thể tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả hệ thống wifi gắn với sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các ứng dụng phục vụ đời sống; người dân chủ động nâng cao kỹ năng số, góp phần phát triển cộng đồng số trên địa bàn.



Việc vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối từ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ phường đến 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ tạo điều kiện để các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền chủ trương chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ được triển khai đồng thời đến các tổ dân phố và cộng đồng dân cư, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành và tương tác với nhân dân. Qua đó, các nhà sinh hoạt cộng đồng sẽ từng bước trở thành những điểm kết nối số của cộng đồng, người dân có thể tham gia hoạt động chuyển đổi số ngay tại tổ dân phố.



Đây được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng để phường triển khai hiệu quả đợt cao điểm 100 ngày thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Đợt cao điểm nhằm tạo chuyển biến rõ về hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn... Từ đó, các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn phường Vĩnh Tuy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm đúng phương châm "rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm".



“Từ hệ thống wifi miễn phí trên phố Minh Khai đến hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối cộng đồng, phường đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái số đồng bộ, hiện đại, gần dân - nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ và xây dựng cộng đồng số văn minh”, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh.



Dịp này, phường Vĩnh Tuy tổ chức đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số trên địa bàn. Đợt cao điểm này được thực hiện từ ngày 16/7 đến hết 23/10/2026, tập trung triển khai trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, nhiều nhiệm vụ trực tiếp gắn với đời sống người dân và hoạt động tổ dân phố: Triển khai “tổ dân phố số” tại 100% tổ dân phố; hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; xây dựng các tuyến phố không dùng tiền mặt; phổ cập kỹ năng số; tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.../.