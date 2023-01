Hà Nội: Tưng bừng khai hội chùa Hương và hội Gióng đền Sóc Sơn

Nghi thức đánh trống khai hội. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức) là lễ hội lớn đã chính thức khai hội. Theo ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, ngày khai hội có hơn 3 vạn khách tham quan, trẩy hội. Tính từ ngày 24/1 (mùng 3 Tết) đến nay có khoảng 13 vạn khách tham quan. Dự kiến, lượng khách sẽ tăng mạnh vào hai ngày cuối tuần này.



Theo ông Nguyễn Bá Hiển, năm nay, Ban tổ chức đổi mới việc bán vé tham quan và dịch vụ thuyền, đò từ hình thức truyền thống sang vé điện tử; đồng thời, sắp xếp lại các điểm bán vé, đảm bảo phù hợp, thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Ban tổ chức đã triển khai thí điểm mô hình chạy xe điện với 50 xe tại các điểm, bến bãi để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, số lượng xe chưa nhiều nên chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách du lịch.



Tại ngày khai hội, khu vực suối Yến, đền Trình, chùa Thiên Trù, lối lên động Hương Tích, khu vực cáp treo và tại các điểm tâm linh… luôn tấp nập du khách. Hàng quán được sắp xếp trật tự; tình trạng bày biện hàng hóa chiếm dụng lối đi đã được hạn chế. Do công tác chuẩn bị chu đáo, Lễ hội chùa Hương diễn ra an toàn, văn minh. Khách tham quan được hướng dẫn dâng lễ đúng nơi quy định. Ban tổ chức thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa, phòng ngừa các tệ nạn bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan, bán thuốc nam giả không rõ nguồn gốc… Tại nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc khu vực sâu không an toàn, lòng đường đi động Hương Tích… không bố trí các điểm kinh doanh.



Đông đảo du khách thập phương tham dự lễ khai Hội chùa Hương. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, mùa lễ hội năm nay, huyện đã phân công lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên suối Yến; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường họp cố tình vi phạm pháp luật như xuồng, đò chở quá số người quy định, không có giấy phép hoạt động... Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được chú trọng như: trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, mê tín dị đoan...

Trước đó, theo phản ánh của các cơ quan truyền thông, do Ban quản lý chùa Hương tạm thời không làm việc vào ngày mùng 1 Tết nên các chủ đò tự định giá chở khách du lịch tại khu vực Suối Yến cao hơn giá vé các ngày thường. Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đã liên hệ và yêu cầu Ban quản lý chùa Hương kiểm tra, dừng ngay các hoạt động thu phí cao hơn giá niêm yết của các chủ đò.



Lễ hội chùa Hương kéo dài trong 3 tháng, kết thúc ngày 23/4 (tức hết ngày 4/3 năm Quý Mão).