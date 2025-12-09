Hà Nội tổng kết công tác tuyên truyền và phát triển nông sản an toàn giai đoạn 2021–2025

Bà Phạm Thị Lý, đại diện HTX Nông nghiệp hữu cơ và Dược liệu Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị.

Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được Đảng, Nhà nước và người dân đặc biệt quan tâm, việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn được xem là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Bà Phạm Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2017, Chính phủ cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất – kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 301/KH-UBND (24/12/2021) nhằm cụ thể hóa việc triển khai tại địa phương.

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng hai hội đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và kiến thức về sản xuất – kinh doanh nông sản an toàn được đẩy mạnh; các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến tiếp tục được hướng dẫn, nhân rộng; nhiều chuỗi liên kết cung ứng nông sản an toàn được hình thành; hoạt động hỗ trợ sản xuất và kết nối tiêu thụ cũng ngày càng hiệu quả.

Song song với đó, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân các cấp tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, chủ động phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất nông sản an toàn được tuyên dương, góp phần tạo động lực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong thời gian qua đã giúp hoạt động tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ tới người dân và các chủ thể sản xuất – kinh doanh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và hình thức truyền thông trực quan cũng giúp nội dung tiếp cận được rộng rãi và dễ hiểu hơn.

Cũng tại Hội nghị, ông Trương Văn Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cũng nhận định các hoạt động phối hợp đã thúc đẩy hội viên, nông dân chủ động thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới và tăng cường liên kết để tạo ra nông sản an toàn, góp phần vào mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh và bền vững của Thủ đô. Người tiêu dùng cũng chuyển dịch rõ rệt sang ưu tiên các sản phẩm có thương hiệu và nguồn gốc minh bạch.

Ông Trương Văn Nhung, Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu không chỉ đánh giá kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm, mà còn thảo luận nhiều giải pháp trọng tâm để tiếp tục duy trì và phát triển chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Lê Bá Anh – Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị Hà Nội tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân và Hội Phụ nữ các cấp nhằm tăng cường tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, đối thoại, vận động sản xuất – kinh doanh nông sản an toàn, đồng thời đẩy mạnh ký cam kết đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các chương trình quản lý tiên tiến, hướng đến nông nghiệp sinh thái – tuần hoàn – hữu cơ được xem là định hướng quan trọng. Các cơ quan chuyên môn cũng sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và kinh doanh nông sản tại các địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm./.