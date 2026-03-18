Hà Nội tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Thủ đô





Nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới vinh dự nhận Giải Đặc biệt từ lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, ghi nhận tác phẩm có giá trị nổi bật và sức lan tỏa sâu rộng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VIII tiếp tục khẳng định sức hút và uy tín khi thu hút số lượng lớn tác phẩm tham dự. Theo Ban Tổ chức, tính đến đầu tháng 12/2025, có 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí gửi dự thi, tăng mạnh so với mùa giải trước cả về số lượng tác phẩm và đơn vị tham gia.

Cơ cấu tác phẩm khá toàn diện, bao gồm 83 tác phẩm báo in, 206 tác phẩm báo điện tử, 6 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm truyền hình. Bên cạnh các cơ quan báo chí của Hà Nội, giải còn thu hút 29 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương tham gia, cho thấy sự quan tâm rộng rãi của báo chí cả nước đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại Lễ trao giải.

Lễ trao giải có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan báo chí và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn lễ trao giải. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay cũng được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu cả về lý luận và thực tiễn, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Các tác giả lựa chọn góc tiếp cận đa dạng, từ phản ánh thực tiễn ở cơ sở, phân tích chính sách, đến phát hiện và lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung các tác phẩm tập trung vào nhiều vấn đề lớn như triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; thực hiện Luật Thủ đô; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạo đức công vụ. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh những chuyển biến tích cực trong thực tiễn, đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đến từ VTV1, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Kinh tế & Đô thị nhận giải A tại buổi lễ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đến từ Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô, Báo Lao động. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trao giải C cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trao giải Chuyên đề cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trao giải Đồng hạng Xuất sắc cho tập thể báo Quân đội Nhân dân và báo Kinh tế Đô thị. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 80 tác phẩm của 30 cơ quan báo chí vào vòng chung khảo, trong đó có sự tham gia cân bằng giữa các cơ quan báo chí Hà Nội và các cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đánh giá khách quan, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải cho 34 tác phẩm báo chí tiêu biểu, cùng với việc vinh danh 2 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc.

Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là việc trao 1 Giải Đặc biệt, bên cạnh các giải A, B, C, C chuyên đề và khuyến khích. Giải Đặc biệt được dành cho tác phẩm có chất lượng nổi trội, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn sinh động mà còn góp phần phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Qua 8 lần tổ chức, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế là một giải báo chí chuyên đề có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ người làm báo. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ có giá trị báo chí mà còn góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới./.