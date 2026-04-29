Hà Nội - Tokyo thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng hội kiến Thống đốc Tokyo, bà Koike Yuriko. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tại cuộc hội kiến, Thống đốc Tokyo, bà Koike Yuriko, chào mừng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm thủ đô Tokyo. Thống đốc Koike Yuriko đặc biệt cảm ơn Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhận lời tham dự và thực hiện tham luận tại phiên họp của hội nghị G-NETS cũng như tham dự phiên đối thoại về phát triển bền vững giữa Tokyo với các thủ đô thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thống đốc bày tỏ mong muốn G-NETS 2026 cũng như phiên đối thoại sẽ tăng cường quan hệ giữa Tokyo với các thành phố, đặc biệt là các thủ đô Đông Nam Á, trong đó có Hà Nội.



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày tham luận tại G-NETS 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã cảm ơn Thống đốc Tokyo mời lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự diễn đàn của Tokyo về phát triển công nghệ bền vững và ứng dụng tuệ nhân tạo (AI), đánh giá đây là cơ hội để các lãnh đạo thành phố cùng ngồi lại với nhau trao đổi, thảo luận về các vấn đề công nghệ và chuyển đổi số. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhận định việc Tokyo liên tiếp 3 năm tổ chức G-NETS tạo sự kết nối giữa các thành phố. GNETS 2026 tập trung vào chủ đề phát triển công nghệ bền vững và ứng dụng AI đặc biệt có ý nghĩa và phù hợp đối với sự phát triển của các thành phố ngày nay. Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết tại G-NETS 2026, thành phố Hà Nội sẽ trình bày thực trạng của Việt Nam trong quá trình triển khai các ứng dụng liên quan đến phát triển AI cũng như phát triển bền vững, và thực tế ứng dụng công nghệ cao.



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp toàn thể bế mạc Hội nghị G-NETS 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến thành phố Tokyo cũng như Nhật Bản trong nhiều năm vừa qua đã hỗ trợ thành phố Hà Nội phát triển kinh tế, công nghiệp và bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Bản ghi nhớ chính thức giữa hai thành phố được ký kết từ năm 2013 đã phát huy hiệu quả và quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Hà Nội và Tokyo tiếp tục phát huy Bản ghi nhớ, cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng… Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng mời Thống đốc Tokyo cùng các cộng sự thăm thành phố Hà Nội trong thời gian sớm nhất.



Tại phiên họp của G-NETS năm nay, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày tham luận với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số”. Ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố Hà Nội đang triển khai nguyên tắc “AI First”, lấy dữ liệu và AI làm nền tảng để xây dựng chính quyền số và nâng cao hiệu quả quản trị. Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, AI đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, giúp cải thiện dịch vụ công, giảm chi phí và tăng tương tác với người dân, nổi bật là nền tảng iHanoi.

Trả lời câu hỏi của đại biểu tại diễn đàn về lo ngại AI sẽ dẫn đến tình trạng sa thải hàng loạt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng AI cần phải hướng vào con người, người dân và doanh nghiệp. Ông Vũ Đại Thắng khẳng định không có chuyện ứng dụng AI sẽ dẫn đến sa thải hàng loạt nhưng sẽ có sự rà soát để sắp xếp các vị trí phù hợp với năng lực của từng người, cũng như có những chế độ, chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. nhấn mạnh AI không nhằm làm giảm biên chế mà thông qua việc sử dụng AI để dịch chuyển cơ cấu việc làm theo hướng nâng cao chất lượng nhiều hơn.

Tại phiên họp toàn thể bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thống đốc Tokyo Koike Yuriko và các đại diện của các thành phố trên thế giới nhất trí thông qua Tuyên bố chung của hội nghị.



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nghe giới thiệu của đại diện một doanh nghiệp chuyển đổi số của Việt Nam tại SusHi Tech Tokyo 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ hoạt động ngày 28/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tham dự Triển lãm công nghệ cao SusHi Tech Tokyo 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Tokyo Big Sight. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tham quan các khu vực trưng bày của các doanh nghiệp chuyển đổi số và công nghệ Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của các doanh nghiệp chuyển đổi số và khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam.



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc song phương với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc tiếp xúc song phương với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết với những yêu cầu tăng trưởng và mục tiêu rất cao, Hà Nội có yêu cầu rất lớn về nguồn lực, trong đó ngoài nguồn lực nội sinh của Việt Nam, Hà Nội rất kỳ vọng vào các nhà đầu tư truyền thống cũng như các nguồn tài chính mới có thể hỗ trợ Hà Nội trong quá trình phát triển. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh các đối tác song phương, các đối tác đa phương, đặc biệt là ADB, cũng sẽ là một trong những đối tác Hà Nội mong muốn hợp tác. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cảm ơn sự hỗ trợ của ADB dành cho Hà Nội liên quan đến dự án tuyến đường sắt số 3, đã giúp cho việc thực hiện dự án cơ bản đúng tiến độ.



Đại diện ADB, ông Winfried Wicklein, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB cảm ơn Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông Wicklein cũng cảm ơn ông Vũ Đại Thắng đã chia sẻ những thông tin khả quan về tiến độ của tuyến đường sắt số 3 Hà Nội. Ông khẳng định nhóm kỹ thuật của ADB sẽ nỗ lực hết sức để sớm hoàn thành dự án. Ông Wicklein cũng cho rằng song song với đó, Hà Nội và ADB có thể cùng xem xét để đánh giá xem chương trình nào, đề án nào sẽ được thực hiện tiếp theo liên quan đến cả đường sắt đô thị, khoa học công nghệ và các loại hình giao thông khác.



Trước đó, ngày 27/4, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có buổi gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại Nhật Bản. Tại buổi gặp mặt, diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Nhật Bản đã trình bày kiến nghị về việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cũng như quy hoạch đô thị cho thành phố. Sau khi lắng nghe các đề xuất, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng buổi gặp mặt cho thấy các tri thức trẻ Việt Nam đang hoạt động rất hiệu quả tại Nhật Bản, càng thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc tiếp tục đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành một động lực quan trọng và đưa Hà Nội trở thành một trung tâm khoa học lớn trong thời gian tới.



Theo kế hoạch, trong ngày 29/4, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác gồm làm việc với các bộ chuyên ngành Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Sumitomo và tham dự Đối thoại giữa Tokyo với Thủ đô các nước ASEAN do Thống đốc Tokyo chủ trì./.