Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua không chỉ nhằm giải quyết công việc trước mắt mà còn “mở đường cho phát triển, mở ra không gian mới, động lực mới và kỳ vọng mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới”.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, mỗi nghị quyết đều thể hiện tinh thần đổi mới tư duy quản trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội.



Một trong những nội dung đáng chú ý được HĐND thành phố thông qua là Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2038. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, trải dài qua nhiều xã, phường thuộc khu vực hai bên sông Hồng như: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.



Theo tờ trình của UBND thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trình bày, dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị hai bên sông Hồng, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô.



Dự án gồm 5 nhóm thành phần lớn, bao gồm: Hệ thống đại lộ cảnh quan dọc hai bờ sông Hồng; các cụm công viên quy mô lớn tại bãi sông; các dự án kè, chỉnh trị lòng sông; các khu đô thị định cư, tái thiết và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố ưu tiên triển khai các hạng mục hạ tầng chính như: trục đại lộ hai bên sông, hệ thống kè chỉnh trị, công viên công cộng Phú Thượng, công viên bãi sông Hồng Hà, các khu đô thị định cư tại Lĩnh Nam và Long Biên.