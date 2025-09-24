Hà Nội tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Top Resa tại Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đến tham quan các gian hàng, động viên sự nỗ lực tham gia Hội chợ IFTM Top Resa của Sở Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Paris

Với chủ đề “Hà Nội đến để yêu – Hanoi venir pour aimer”, gian trưng bày của Hà Nội giới thiệu nhiều hình ảnh, video, sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực và các ấn phẩm về văn hóa và du lịch. Tại hội chợ, Sở Du lịch Hà Nội còn phối hợp với Vietnam Airlines và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị giới thiệu điểm đến và hợp tác phát triển du lịch. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Sở Du lịch Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối hợp tác với Vùng thủ đô Ile-de-France, thành phố Versailles và các đối tác châu Âu trong lĩnh vực du lịch, hàng không và truyền thông; đồng thời tiến hành khảo sát, học hỏi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn di sản và phát triển du lịch.

Khách hàng tìm hiểu các điểm đến du lịch của thủ đô Hà Nội và các địa phương khác của Việt Nam. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Paris

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ hy vọng qua hội chợ này, với sự tham gia tích cực và năng động của các công ty du lịch lữ hành, du khách Pháp và quốc tế sẽ đến Việt Nam nhiều hơn, qua đó nâng cao vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - cho biết việc gửi đoàn tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Top Resa là nhằm thúc đẩy, thu hút thị trường khách châu Âu, đặc biệt là khách nói tiếng Pháp. Đây là một trong những giải pháp để Thành phố Hà Nội đạt được mục tiêu thu hút 7,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay.