Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học, trí thức

Ngày 5/2, Thành ủy Hà Nội, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, đại biểu văn nghệ sĩ, tri thức; Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng, Viện trưởng Viện nghiên cứu của Trung ương trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Dự buổi gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí và đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.





Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, trí thức và văn nghệ sĩ đã có nhiều ý kiến phát biểu, chia sẻ, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ, với tư cách là một người làm văn hóa và là một công dân, ông nhận thấy không gì thú vị hơn khi được chứng kiến Hà Nội ngày càng đẹp lên. Điều đáng mừng tiếp theo là những tồn tại nay đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội từng bước khắc phục, điển hình là việc giải quyết dứt điểm vấn đề đường Vành đai 1 kéo dài trong nhiều năm.



Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức cũng cho rằng, với vai trò đầu tàu là Thủ đô của cả nước, thành phố cần chấp nhận khó khăn, không ngại những ý kiến trái chiều ban đầu để triển khai các dự án lớn như sông Hồng, Hồ Tây. Gợi mở về phương pháp, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức kiến nghị thành phố nên chỉ định rõ những nhà khoa học am hiểu sâu lĩnh vực đó, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để bàn bạc đến nơi đến chốn, tìm ra giải pháp tối ưu. Những gì nhân dân, trí thức và văn nghệ sĩ ủng hộ cần quyết tâm làm thật tốt.



Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ở góc độ các cơ quan báo chí, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ cho biết, với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia đóng trên địa bàn Hà Nội, VOV luôn xác định trách nhiệm tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về sự phát triển của Thủ đô - trái tim của cả nước. Ông Đỗ Tiến Sỹ cũng bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự thay đổi mạnh mẽ, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của lãnh đạo thành phố thời gian gần đây, với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm và các quy hoạch đô thị mang tầm nhìn trăm năm được triển khai theo cách làm đột phá, vượt qua nhiều rào cản chưa từng có tiền lệ, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước.



Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội, để nơi đây thực sự trở thành “ngôi nhà chung” cung cấp thông tin cho không chỉ báo chí Hà Nội mà cả các cơ quan báo chí Trung ương; mong muốn Hà Nội đi đầu trong xử lý khủng hoảng truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội. Những mô hình hay của Hà Nội như phủ sóng wifi, chuyển đổi số sắp tới sẽ là kinh nghiệm quý cho các địa phương khác.



Trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết của đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố kiên định với định hướng phát triển dựa trên “kiềng ba chân” gồm: Thể chế, Quy hoạch và Mô hình phát triển. Về thể chế, Hà Nội đã được Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trao cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với tinh thần “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”, tạo dư địa cho Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại và hạnh phúc.



Về quy hoạch, thành phố thực hiện theo 7 nhóm yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, hướng tới một Hà Nội đa tầng, đa lớp, đa trung tâm; khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, bảo đảm hài hòa giữa bản sắc văn hóa và hiện đại. Về mô hình phát triển, thành phố Hà Nội xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: "Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kể cả các cơ chế thử nghiệm để các nhà khoa học, trí thức và chuyên gia triển khai ý tưởng tại Hà Nội. Nếu làm việc trong sáng, vì lợi ích chung của Thủ đô và người dân, không có tư lợi cá nhân, lãnh đạo thành phố sẵn sàng chấp nhận rủi ro, kể cả khả năng không thành công”; đồng thời bày tỏ mong muốn cùng các lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ cho Hà Nội trong năm 2026 và các năm tiếp theo./.